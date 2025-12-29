search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.12.2025
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

29.12.2025

O Άδωνις, η… «Συμμορία της Μιζέριας» της Αριστεράς και τα… μελομακάρονα

georgiadis egkainia 88- new

Μέρες που είναι, ο υπουργός Υγείας είπε να αρχίσει να μιλάει γλυκά για όλο τον κόσμο και να μοιράζει και… μελομακάρονα.

Ο λόγος για τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ του «Έλενα Βενιζέλου», όπου ο Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτησή του, κάνει λόγο για κάλεσμα της «γνωστής συμμορίας της Μιζέριας της Αριστεράς σε πανυγειονομική κινητοποίηση εναντίον του. Μόνο που, σύμφωνα με τον υπουργό, μαζεύτηκαν 5 άτομα, τα οποία κέρασε και μελομακάρονα. «Το ΕΣΥ προχωράει μπροστά όσο και να με συκοφαντούν!» κατέληξε ο υπουργός Υγείας.

Λαρτζ ο υπουργός Υγείας, κερνάει και μελομακάρονα…

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Εδώ και μέρες είχαμε ανακοινώσει ότι σήμερα θα κάναμε με τον @mthemisto τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ του «Έλενα Βενιζέλου». Η γνωστή «Συμμορία της Μιζέριας» της Αριστεράς καλούσε σε πανυγειονομική κινητοποίηση διαμαρτυρίας εναντίον μου….αναρτήσεις κλπ τελικά μαζεύτηκαν …..5 άτομα…τους κέρασα και μελομακάρονα, μου έδωσαν οι εργαζόμενοι «λουλούδια» έγιναν τα εγκαίνια όλα καλά. Καλή Χρονιά. Το ΕΣΥ προχωράει μπροστά όσο και να με συκοφαντούν!»

