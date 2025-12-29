search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.12.2025 19:20
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.12.2025 12:13

Μετά τον Άδωνι και ο Πλεύρης θεωρεί… «αριστερής ιδεολογίας» τα Διεθνή Δικαστήρια 

29.12.2025 12:13
plevris

Μία άκρως προβληματική δήλωση, που θα πρέπει να εξηγήσει και ο ίδιος αν αποτελεί γραμμή της κυβέρνησης ή προσωπική του άποψη (που δεν είναι και ο μόνος που την έχει εκφράσει), έκανε στα σόσιαλ ο Θάνος Πλεύρης.

Ο υπ. Μετανάστευσης, με αφορμή συζήτηση Άδωνι Γεωργιάδη με χρήστη στο Χ, στην οποία ο υπ. Υγείας κάνει λόγο για «αδιάφορα αριστεροκρατούμενα σχήματα» αναφερόμενος στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και τη Διεθνή Αμνηστία, ο Πλεύρης το πήγε… μία πίστα πιο πάνω.

Έγραψε χαρακτηριστικά: «Η νομολογία πολλών ευρωπαϊκών και διεθνών δικαστηρίων και οι αποφάσεις διεθνών και ευρωπαϊκών οργάνων έχουν επηρεαστεί από μια πολυετή ηγεμονία της αριστερής ιδεολογίας. Δεν στηρίζονται στις συμβάσεις που έχουμε υπογράψει αλλά πως τα ίδια αυτά όργανα τις ερμηνεύουν με συχνά αντιδυτική, αντιευρωπαϊκή και στον τομέα της μεταναστευσης φιλομεταναστευτική προσέγγιση με αποστροφή σε καθετί ευρωπαϊκό και δυτικό και λατρεία σε καθετί αντιδυτικό και αντιευρωπαϊκό». 

Σε μια τέτοια τοποθέτηση θα πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση αν την υιοθετεί ή όχι. Αν είναι προσωπική τοποθέτηση, μάλλον θα έπρεπε να απομακρυνθεί από το πόστο του, την στιγμή που η κυβέρνηση επικαλείται συνεχώς το διεθνές δίκαιο με κάθε ευκαιρία. Αν όχι, σημαίνει πως την υιοθετεί. Σε κάθε περίπτωση, τοποθετήσεις σαν κι αυτές των δύο υπουργών, είναι το λιγότερο προβληματικές.

Διαβάστε επίσης:

Γιώργος Αυτιάς: 18 μήνες στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, 318 παρεμβάσεις – Ο απολογισμός του ευρωβουλευτή

Ανασχηματισμός: Ιανουάριο ή Φεβρουάριο οι αλλαγές – Κλειδιά το αγροτικό, η περιφέρεια και ο… Βελόπουλος, θυσία οι τεχνοκράτες

Πιερρακάκης: «Μετά το ΤΑΑ η ανάπτυξη στην Ελλάδα θα στηριχθεί στις ιδιωτικές επενδύσεις»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trimeris syntefxi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελλάδα, Ισραήλ και Κύπρος εντείνουν τις κοινές ασκήσεις στην ανατολική Μεσόγειο

xionostivada
ΕΛΛΑΔΑ

Ο χειρότερος θάνατος για έναν ορειβάτη: Τι συμβαίνει στο σώμα κάποιου που έχει χτυπηθεί από χιονοστιβάδα

kalifornia – epithesi karxaria – new
ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: Καρχαρίας κατασπάραξε αθλήτρια του τριάθλου – Η σορός εντοπίστηκε 15 χλμ. μακριά, μία εβδομάδα μετά

goudelock
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Συνελήφθη παίκτης του «Κολοσσού Ρόδου» για υπόθεση ναρκωτικών

netanyahu_trump_0910_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου στο Μαρ-α-Λάγκο εν μέσω ανησυχιών για την πρόοδο στο εύθραυστο σχέδιο εκεχειρίας στη Γάζα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karustianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σε άλλη «πίστα» η Καρυστιανού

papazisis
LIFESTYLE

Ιωάννης Παπαζήσης: «Έχω φύγει από παράσταση γιατί δεν μπορούσα να ανεχτώ μια συμπεριφορά»

ronaldodjokovic1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ρονάλντο βράβευσε τον Τζόκοβιτς: «Είναι παράδειγμα για μένα, έχουμε παρόμοια ιστορία»

govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπλόκα της Τροχαίας: Επιτρέπεται να δείξω το δίπλωμα από το κινητό; - Τι λέει ο νέος ΚΟΚ

thessaloniki-kyma
ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτες εικόνες στη Θεσσαλονίκη: Φουρτούνιασε ο Θερμαϊκός, έφτασαν τα 10 μποφόρ οι άνεμοι (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29.12.2025 19:19
trimeris syntefxi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελλάδα, Ισραήλ και Κύπρος εντείνουν τις κοινές ασκήσεις στην ανατολική Μεσόγειο

xionostivada
ΕΛΛΑΔΑ

Ο χειρότερος θάνατος για έναν ορειβάτη: Τι συμβαίνει στο σώμα κάποιου που έχει χτυπηθεί από χιονοστιβάδα

kalifornia – epithesi karxaria – new
ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: Καρχαρίας κατασπάραξε αθλήτρια του τριάθλου – Η σορός εντοπίστηκε 15 χλμ. μακριά, μία εβδομάδα μετά

1 / 3