Μετά τον Άδωνι και ο Πλεύρης θεωρεί… «αριστερής ιδεολογίας» τα Διεθνή Δικαστήρια 

Μία άκρως προβληματική δήλωση, που θα πρέπει να εξηγήσει και ο ίδιος αν αποτελεί γραμμή της κυβέρνησης ή προσωπική του άποψη (που δεν είναι και ο μόνος που την έχει εκφράσει), έκανε στα σόσιαλ ο Θάνος Πλεύρης.

Ο υπ. Μετανάστευσης, με αφορμή συζήτηση Άδωνι Γεωργιάδη με χρήστη στο Χ, στην οποία ο υπ. Υγείας κάνει λόγο για «αδιάφορα αριστεροκρατούμενα σχήματα» αναφερόμενος στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και τη Διεθνή Αμνηστία, ο Πλεύρης το πήγε… μία πίστα πιο πάνω.

Έγραψε χαρακτηριστικά: «Η νομολογία πολλών ευρωπαϊκών και διεθνών δικαστηρίων και οι αποφάσεις διεθνών και ευρωπαϊκών οργάνων έχουν επηρεαστεί από μια πολυετή ηγεμονία της αριστερής ιδεολογίας. Δεν στηρίζονται στις συμβάσεις που έχουμε υπογράψει αλλά πως τα ίδια αυτά όργανα τις ερμηνεύουν με συχνά αντιδυτική, αντιευρωπαϊκή και στον τομέα της μεταναστευσης φιλομεταναστευτική προσέγγιση με αποστροφή σε καθετί ευρωπαϊκό και δυτικό και λατρεία σε καθετί αντιδυτικό και αντιευρωπαϊκό».

Ο @AdonisGeorgiadi ανοίγει με το γνωστό του ξεκάθαρο τρόπο μια μεγάλη κουβέντα που πρέπει να κάνουμε με ειλικρίνεια. Η νομολογία πολλών ευρωπαϊκών και διεθνών δικαστηρίων και οι αποφάσεις διεθνών και ευρωπαϊκών οργάνων έχουν επηρεαστεί από μια πολυετή ηγεμονία της αριστερής… https://t.co/kizl0K7EPs — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) December 28, 2025

Σε μια τέτοια τοποθέτηση θα πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση αν την υιοθετεί ή όχι. Αν είναι προσωπική τοποθέτηση, μάλλον θα έπρεπε να απομακρυνθεί από το πόστο του, την στιγμή που η κυβέρνηση επικαλείται συνεχώς το διεθνές δίκαιο με κάθε ευκαιρία. Αν όχι, σημαίνει πως την υιοθετεί. Σε κάθε περίπτωση, τοποθετήσεις σαν κι αυτές των δύο υπουργών, είναι το λιγότερο προβληματικές.

