Ο Γιώργος Αυτιάς των… ρεκόρ: Τι λέει στον απολογισμό του πρώτου 18μήνου ο ευρωβουλευτής  

Τον απολογισμό του μετά από 18 μήνες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έκανε ο Γιώργος Αυτιάς.

Ο ευρωβουλευτής της ΝΔ αναφέρει χαρακτηριστικά πως έχει προχωρήσει σε 318 παρεμβάσεις για την ελληνική κοινωνία, τα εθνικά θέματα, τα σύνορα, την άμυνα της χώρας, τον αποκλεισμό της Τουρκίας από τις αμυντικές ενισχύσεις, την οικονομία, το δημογραφικό, το στεγαστικό, τα νησιά, τις περιφέρειες, το εμπόριο, τους μικρομεσαίους, τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους, τις φυσικές καταστροφές και την ενίσχυση των επιχειρήσεων.

Πιο συγκεκριμένα πραγματοποίησε 110 ομιλίες, 109 τροπολογίες, 47 ερωτήσεις, 40 ακροάσεις Επιτρόπων, 12 επιστολές σε Επιτρόπους.

Αναλυτικά:

110 ομιλίες: Εθνικά θέματα – Άμυνα, δημογραφικό, καθημερινότητα, ρεύμα, ακρίβεια, μισθοί, συντάξεις, στεγαστικό, νησιά, ορεινές περιοχές, ανομβρία, μικρομεσαίοι, χρηματοδοτήσεις, φυσικές καταστροφές, αγρότες, νέα ζευγάρια, θαλάσσιο ΕΚΑΒ, λιμάνια, μελισσοκόμοι, αμπελουργοί, έμποροι, επιμελητήρια, ασιατικές πλατφόρμες .

47 ερωτήσεις: Μετανάστευση, προστασία θαλάσσιων και χερσαίων συνόρων, μισθούς, συντάξεις, στέγαση, δημογραφικό, ακρίβεια, χρηματοδοτήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εμπόριο, ανομβρία, φυσικές καταστροφές, Ταμείο Ανάκαμψης, νέα ζευγάρια, αγρότες, μελισσοκόμους, μαστιχοπαραγωγούς, θαλάσσιο ΕΚΑΒ, αμπελουργούς, χρηματοδότηση λιμένων.

40 συμμετοχές σε ακροάσεις: Επιτρόπων για: Καθημερινότητα, άμυνα και αποκλεισμό Τουρκίας από χρηματοδοτήσεις, ασφάλεια, προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενέργεια, περιβάλλον, ανομβρία, στεγαστική κρίση, στήριξη νέων οικογενειών και ζευγαριών, καθώς είναι οι πρώτοι που έρχονται αντιμέτωποι με τις δυσκολίες για την απόκτηση στέγης.

109 τροπολογίες: Εθνικά θέματα, αποκλεισμό τρίτων χωρών από ευρωπαϊκά κονδύλια, φύλαξη, αναγνώριση της νησιωτικότητας, τουρισμό, ανάπτυξη επιχειρήσεων και πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις, δημογραφικό, παραμεθόριες περιοχές, μονογονεϊκές οικογένειες, προσιτή στέγη, νέα νοικοκυριά, πρόσβαση σε υγειονομικές υπηρεσίες, ακρίβεια στο ρεύμα, ειδικό ταμείο φυσικών καταστροφών, αποζημιώσεις σε αγρότες και κτηνοτρόφους.

12 επιστολές σε επιτρόπους: Αποκλεισμός Τουρκίας από ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, προσιτή στέγη, φυσικές καταστροφές, νησιά και περιφέρειες, δημιουργία βάσης πυρόσβεσης στην Κύπρο.

