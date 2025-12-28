Πιερρακάκης: «Μετά το ΤΑΑ η ανάπτυξη στην Ελλάδα θα στηριχθεί στις ιδιωτικές επενδύσεις»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Το οικονομικό τοπίο στο οποίο θα κινηθούν Ελλάδα και Ευρώπη το 2026 και τα επόμενα χρόνια, σκιαγραφεί ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Καθημερινή».
Διαβεβαιώνει ότι το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δεν θα σημάνει υποχώρηση του ρυθμού ανάπτυξης. Ενώ ως νέος πρόεδρος του Eurogroup στέλνει το μήνυμα πως «η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια του εφησυχασμού ή της απαισιοδοξίας». «Σε μια περίοδο μεγάλων γεωοικονομικών ανακατατάξεων και έντονου διεθνούς ανταγωνισμού, πρέπει να κινηθούμε ταχύτερα και πιο αποφασιστικά», όπως τονίζει και σε σχετική ανάρτησή του, σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης (https://www.facebook.com/share/p/14TdAr8z9zP/?mibextid=wwXIfr).
Μιλώντας για την «μετά ΤΑΑ εποχή» στη συνέντευξή του, τονίζει ότι «το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης δεν σηματοδοτεί το τέλος της ανάπτυξης. Η Ελλάδα περνά από την εποχή των έκτακτων εργαλείων στην εποχή της κανονικής, βιώσιμης και αυτοτροφοδοτούμενης ανάπτυξης. Αυτό είναι το πραγματικό στοίχημα – και αυτό ακριβώς είναι που σκοπεύουμε να κερδίσουμε».
Όπως εξηγεί, «το 2026 είναι χρονιά υψηλών εκταμιεύσεων, με περίπου 7,2 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και πάνω από 6,9 δισ. ευρώ σε δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτοί οι πόροι -πράγματι- δεν επαναλαμβάνονται, αλλά η οικονομία δεν μένει χωρίς ”καύσιμα”. Η ανάπτυξη διασφαλίζεται, πρώτα απ’ όλα, μέσα από τη σταθερή αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων, που είναι καταλύτης της ανταγωνιστικότητας και ο πιο αξιόπιστος δείκτης εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία», τονίζει ο κ.Πιερρακάκης.
Επιπλέον, όπως αναφέρει:
«Το πιο κρίσιμο στοιχείο, όμως, είναι η αλλαγή στη σύνθεση των επενδύσεων. Το 2026 οι συνολικές επενδύσεις εκτιμώνται στα 46 δισ. ευρώ, με το 61% να προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα» υπογραμμίζει ο κ. Πιερρακάκης. Σύμφωνα με τον υπουργό «μέχρι το 2029, θα φτάσουν τα 51,7 δισ. ευρώ, με τις ιδιωτικές επενδύσεις να αντιστοιχούν στο 78%, αποτυπώνοντας έναν σαφή δομικό μετασχηματισμό. Λιγότερη εξάρτηση από το Δημόσιο, περισσότερη παραγωγική πρωτοβουλία» τονίζει.
Ο στόχος της σύγκλισης
Ο κ. Πιερρακάκης δίνει έμφαση στη δυναμική σύγκλισης της ελληνικής οικονομίας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο: το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε όρους αγοραστικής δύναμης βρίσκεται στο 70% του μέσου όρου της ΕΕ, από 66% που είχε παραληφθεί το 2019. Όπως τονίζει «από το 2019 έως το 2026, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε σταθερές τιμές αυξήθηκε κατά 15,7% στην Ελλάδα, έναντι 5,3% στην Ευρωζώνη».
Σε ερώτηση για το ποιες εξαγγελίες για παροχές μπορούν να αναμένονται τη νέα χρονιά, ο υπουργός υπογραμμίζει ότι «ανεξάρτητα από το γεγονός ότι το 2026 είναι προεκλογική χρονιά, μπορώ να σας πω με σαφήνεια ότι θα γίνουν όλες εκείνες οι ενέργειες που απαιτούνται ώστε να διασφαλιστεί η κοινωνική συνοχή και η αναπτυξιακή δυναμική της χώρας, τηρώντας πάντοτε τη δημοσιονομική ισορροπία».
«Όχι εφησυχασμό και απαισιοδοξία»
Μιλώντας για τις προτεραιότητες που θέτει ο ίδιος ως νέος πρόεδρος του Eurogroup, σε μια περίοδο μεγάλης έντασης του διεθνούς ανταγωνισμού, ο κ. Πιερρακάκης εστιάζει στις πολιτικές που ενισχύουν την παραγωγικότητα, την εμβάθυνση των Κεφαλαιαγορών (Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων) και τη θεσμική αποτελεσματικότητα της Ευρώπης.
«Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Ο διεθνής ανταγωνισμός δεν κερδίζεται με παραβίαση των κανόνων που διασφαλίζουν τη σταθερότητα. Κερδίζεται με μεταρρυθμίσεις που αυξάνουν την παραγωγικότητα, με επενδυτική ασφάλεια και με συνέπεια στους κανόνες που όλοι έχουμε συμφωνήσει. Η εμπειρία χωρών όπως η Ελλάδα δείχνει ότι όταν συνδυάζεις σταθερά δημόσια οικονομικά, μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, μπορείς να ανακτήσεις αξιοπιστία και δυναμική. Αυτό είναι ένα μήνυμα που έχει αξία για ολόκληρη την Ευρώπη» καταλήγει στην συνέντευξή του στην Καθημερινή ο κ. Πιερρακάκης.
