ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

30.12.2025 12:57

Γιατί ο Ανδρουλάκης δεν πάει για μπίρα με τον Μητσοτάκη

30.12.2025 12:57
mitsotakis+androulakis

Θυμάστε που χθες, στη συνέντευξή του στο Action24 ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι θα ήθελε να πάει για μια μπίρα με τον Νίκο Ανδρουλάκη;

Το σίγουρο είναι ότι το θυμήθηκε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος και εξήγησε, μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά, γιατί κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί.

«Ο πρωθυπουργός νομίζει ότι οι διαφορές είναι προσωπικές και ότι αν το ΠΑΣΟΚ και ο Ν. Ανδρουλάκης στέκονται απέναντί του ότι αυτό έχει προσωπικά κίνητρα. Τα κίνητρα είναι βαθιά πολιτικά, μας χωρίζει ιδεολογική άβυσσος και αξιακή άβυσσος με μια κυβέρνηση η οποία είναι επικίνδυνη για τη χώρα με τις ανισότητες, με την οικονομική πολιτική που ασκεί η οποία συνεχώς τις διευρύνει, και βέβαια στους θεσμούς που αυτή η κυβέρνηση έχει επιφυλάξει μια αντιμετώπιση βαθιά προσβλητική για τις δημοκρατικές παραδόσεις της χώρας μας. Αυτές είναι οι διαφορές του Ν. Ανδρουλάκη με τον πρωθυπουργό και πάνω σε αυτές δημιουργείται και ο τρόπος που αντιπολιτευόμαστε, ο οποίος πάντα είναι ένας τρόπος διαφανής πάνω σε αξίες. Άρα δεν είναι προσωπικό το ζήτημα και ούτε τα ζητήματα είναι ζητήματα μπίρας», είπε ο Κ. Τσουκαλάς.

Μεταξύ μας, δεν βλέπουμε και πολύ πιθανό οι δύο πολιτικοί να πηγαίνουν για μπίρα – ή για τσικουδιές, όντες και οι δύο από την Κρήτη…

