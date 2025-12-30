Γιατί ο Ανδρουλάκης δεν πάει για μπίρα με τον Μητσοτάκη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Θυμάστε που χθες, στη συνέντευξή του στο Action24 ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι θα ήθελε να πάει για μια μπίρα με τον Νίκο Ανδρουλάκη;
Το σίγουρο είναι ότι το θυμήθηκε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος και εξήγησε, μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά, γιατί κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί.
«Ο πρωθυπουργός νομίζει ότι οι διαφορές είναι προσωπικές και ότι αν το ΠΑΣΟΚ και ο Ν. Ανδρουλάκης στέκονται απέναντί του ότι αυτό έχει προσωπικά κίνητρα. Τα κίνητρα είναι βαθιά πολιτικά, μας χωρίζει ιδεολογική άβυσσος και αξιακή άβυσσος με μια κυβέρνηση η οποία είναι επικίνδυνη για τη χώρα με τις ανισότητες, με την οικονομική πολιτική που ασκεί η οποία συνεχώς τις διευρύνει, και βέβαια στους θεσμούς που αυτή η κυβέρνηση έχει επιφυλάξει μια αντιμετώπιση βαθιά προσβλητική για τις δημοκρατικές παραδόσεις της χώρας μας. Αυτές είναι οι διαφορές του Ν. Ανδρουλάκη με τον πρωθυπουργό και πάνω σε αυτές δημιουργείται και ο τρόπος που αντιπολιτευόμαστε, ο οποίος πάντα είναι ένας τρόπος διαφανής πάνω σε αξίες. Άρα δεν είναι προσωπικό το ζήτημα και ούτε τα ζητήματα είναι ζητήματα μπίρας», είπε ο Κ. Τσουκαλάς.
Μεταξύ μας, δεν βλέπουμε και πολύ πιθανό οι δύο πολιτικοί να πηγαίνουν για μπίρα – ή για τσικουδιές, όντες και οι δύο από την Κρήτη…
Διαβάστε επίσης
Για… Αθήνα ζεσταίνουν τα τρακτέρ οι αγρότες
Όταν ο Αβραμόπουλος συνάντησε την «Μπεμπέ»
O Άδωνις, η… «Συμμορία της Μιζέριας» της Αριστεράς και τα… μελομακάρονα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.