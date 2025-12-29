Ελλάδα στο ΣΑ του ΟΗΕ: Πλήρης σεβασμός στην κυριαρχία, εδαφική ακεραιότητα και πολιτική ανεξαρτησία της Σομαλίας

Το Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ συνεδρίασε εκτάκτως με θέμα «Απειλές κατά της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας», με αφορμή την απόφαση του Ισραήλ να αναγνωρίσει τη βόρεια περιοχή της Σομαλίας, “Σομαλιλάνδη”, ως ανεξάρτητο κράτος. Τη συνεδρίαση ζήτησε η ομάδα A3+ (Αλγερία, Σιέρα Λεόνε και Σομαλία), ενώ την υποστήριξαν Κίνα, Πακιστάν και Ρωσία.

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας πρέσβυς Αγ. Μπαλτά κατά την τοποθέτηση της στο Συμβούλιο εξέφρασε την έντονη ανησυχία της Ελλάδας για αυτή την εξέλιξη και τόνισε την ανάγκη σεβασμού της Ενότητας, της Κυριαρχίας και της Εδαφικής Ακεραιότητας, καθώς και της πολιτικής ανεξαρτησίας του Κράτους, σύμφωνα με τον Χάρτη του ΟΗΕ και τον Καταστατικό Χάρτη της Αφρικανικής Ένωσης.

«Επαναβεβαιώνουμε τη σημασία του πλήρους σεβασμού της ενότητας, κυριαρχίας, εδαφικής ακεραιότητας και πολιτικής ανεξαρτησίας της Σομαλίας» ανέφερε η κ. Μπαλτά και πρόσθεσε ότι «η υποστήριξη σε αποσχιστικές οντότητες εντός της Σομαλίας, η οποία θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει τη χώρα και να ανατρέψει τις επίπονα κερδισμένες επιτυχίες στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, είναι απαράδεκτη και υπονομεύει τις τρέχουσες προσπάθειες για ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης».

Επεσήμανε, επίσης, ότι η Αποστολή του ΟΗΕ στη Σομαλία UNTMIS βρίσκεται σε κρίσιμη φάση, και ότι πρωτοβουλίες, που προκαλούν «αχρείαστη πολιτική αναταραχή σε μια χώρα που έχει σημειώσει απτά αποτελέσματα στα πολιτικά, τα στρατιωτικά και στα ανθρωπιστικά πεδία», αντιβαίνουν στις προσπάθειες αυτές και «εγκυμονούν κινδύνους για τη σταθερότητα της περιοχής».

Κλείνοντας, η κ. Μπαλτά υπογράμμισε ότι η κρίση μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο «μόνο μέσω διαλόγου —και μέσω— της νόμιμης και διεθνώς αναγνωρισμένης Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».

Διαβάστε επίσης:

Ιταλία: Ανανεώνεται για το 2026 η στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία

Ανοιχτό μικρόφωνο πρόδωσε τον Τραμπ: Έκανε παράπονα σε Νετανιάχου για το Νόμπελ Ειρήνης

Τον επαναπατρισμό της σορού της αεροσυνοδού του μοιραίου Falcon ζητά η οικογένειά της