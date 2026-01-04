search
04.01.2026 10:21

Ο Κακλαμάνης, το 5% και η αγωνία των γαλάζιων βουλευτών – «Δεν βγαίνουμε πρόεδρε»

04.01.2026 10:21
kaklamanis voyli

Όλα έχουν την εξήγησή τους. Πολλοί αναρωτήθηκαν εάν ο Νικήτας Κακλαμάνης εμφανίστηκε ως… «λαγός» του Μαξίμου, όταν διατύπωσε την πρότασή του για αύξηση του ορίου για την είσοδο ενός κόμματος στη Βουλή από το 3% στο 5%.

Μπορεί να ισχύει αυτή η εκτίμηση, ότι δηλαδή απλά μετέφερε μύχιες σκέψεις της κυβερνητικής ηγεσίας.

Ωστόσο υπάρχει και μία άλλη, πιο απλή εξήγηση: Ο Κακλαμάνης έχει άριστες σχέσεις με τους βουλευτές της ΝΔ, ακόμα και με τους… αντιφρονούντες. Οι οποίοι βουλευτές του μετέφεραν την αγωνία τους… «δεν βγαίνουμε πρόεδρε» – δηλαδή, έτσι όπως πάει η κατάσταση με τις δημοσκοπήσεις, κινδυνεύουν να μην εκλεγούν εάν η ΝΔ κινηθεί όντως στα ρηχά.

Και τα είπαν στον πρόεδρο της Βουλής με τρόπο που «ανάγκασε» τρόπον τινά τον Κακλαμάνη να ρίξει την ιδέα, περιβάλλοντάς την με το θεσμικό του κύρος, μπας και την ακούσουν στον Μαξίμου και καμφθεί ο Μητσοτάκης που αρνείται αλλαγές στον εκλογικό νόμο.

Αυτά τα ωραία από τις γαλάζιες αγωνίες ενόψει κάλπης…

1 / 3