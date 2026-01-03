search
ΣΑΒΒΑΤΟ 03.01.2026 14:17
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

03.01.2026 13:55

Διεγράφη φοιτητής που είχε εγγραφεί το… 1933 – Τα ευτράπελα μίας θορυβώδους διαδικασίας

03.01.2026 13:55
foitites_new

Τελικά το θέμα της εκκαθάρισης των μητρώων στα πανεπιστήμια με τη διαγραφή των λεγόμενων «αιώνιων» φοιτητών έχει ένα… απροσμέτρητο βάθος και δεν είναι αυτό που φάνηκε από την αρχή. Ότι δηλαδή είναι ένα πρόβλημα με κάποιους φοιτητές που τα έχουν παρατήσει και δήθεν επιβαρύνουν το κράτος.

Πρόκειται για ένα θέμα, κάπως ή και πολύ χειρότερο από τους… εκλογικούς καταλόγους: Τα πανεπιστήμια είχαν… ξεχάσει «φοιτητές» που πράγματι είναι κοντά στην κυριολεκτική έννοια του… «αιώνιου».

Για παράδειγμα αποκαλύφθηκε ότι το Οικονομικό Πανεπιστήμιο διέγραψε φοιτητή που είχε εγγραφεί πριν… 93 χρόνια – το 1934.

Ήτοι, τα ΑΕΙ απλά δεν έκαναν το αυτονόητο επί δεκαετίες. Να κοιτάξουν τι πραγματικά έχουν στους καταλόγους τους.

Έτσι εξηγείται και ο τρομακτικός αριθμός των 308.000 διαγραφών που ανακοινώθηκε. Δεν είναι τωρινοί, ούτε στο μεταίχμιο «δεν φοιτώ, αλλά παραμένω εγγεγραμμένος». Πρόκειται στην πλειοψηφία των περιπτώσεων για φοιτητές πολλών δεκαετιών – δηλαδή, απλά, μη φοιτητές, που φαίνονταν φοιτητές, μόνο για διαδικαστικούς λόγους.

Για την ιστορία μόνο το ΕΚΠΑ διέγραψε 86.477 φοιτητές – είναι πρώτο στη σχετική λίστα -, ενώ ακολουθεί το Αριστοτέλειο στη Θεσσαλονίκη με 30.595. Εκτιμάται ότι θα υπάρξουν τελικά περί τις 400.000 διαγραφές ονομάτων.

