Μητσοτάκης για Θεοφάνια: Μάς δίνουν νέα δύναμη – Μπορούμε να αισιοδοξούμε αρκεί να είμαστε ενωμένοι

Μήνυμα ενότητας και αισιοδοξίας θέλησε να στείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την εορτή των Θεοφανίων, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι κάθε χρόνο η συγκεκριμένη ημέρα «δίνει νέα δύναμη να μένουμε σταθεροί στην πορεία μας».

«Χρόνια πολλά, λοιπόν, και καλή φώτιση στις Ελληνίδες και τους Έλληνες -απανταχού της γης. Με σιγουριά, σχέδιο και προσπάθεια, τα καλύτερα είναι μπροστά μας», καταλήγει ο πρωθυπουργός.

Αναλυτικά το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη:

Κάθε χρόνο, τα Θεοφάνεια μάς δίνουν νέα δύναμη να μένουμε σταθεροί στην πορεία μας. Ιδίως τώρα, σ’ έναν κόσμο αβέβαιο, με ανατροπές και πρωτόγνωρες προκλήσεις. Με την Ελλάδα, ωστόσο, να προχωρεί, βελτιώνοντας τη ζωή των πολιτών της. Πάνω απ’ όλα, όμως, ενισχύοντας την άμυνά της και προσαρμόζοντας την πολιτική της στον νέο χάρτη των παγκόσμιων συσχετισμών με γνώμονα το εθνικό συμφέρον.

Στο ξεκίνημα του 2026, συνεπώς, χωρίς ν’ αρνούμαστε τις δυσκολίες, μπορούμε να αισιοδοξούμε. Αρκεί να είμαστε ενωμένοι. Αποφασισμένοι να νικήσουμε ό,τι ακόμη μας κρατά πίσω. Πιστοί στην αλήθεια και στο αποτέλεσμα αντί για τα ψέματα και τα μεγάλα λόγια. Όπως και υπεύθυνοι απέναντι στην υπόλοιπη κοινωνία. Στον διπλανό συμπολίτη μας, αλλά και στις γενιές που έρχονται.

Χρόνια πολλά, λοιπόν, και καλή φώτιση στις Ελληνίδες και τους Έλληνες -απανταχού της γης. Με σιγουριά, σχέδιο και προσπάθεια, τα καλύτερα είναι μπροστά μας.

Διαβάστε επίσης:

ΠΑΣΟΚ: Στρατηγική δημιουργίας αντικυβερνητικού μετώπου με απομόνωση της ΝΔ – Άνοιγμα στο κέντρο με παρακαταθήκη Σημίτη

Αγροτικό: Ποια μέτρα ανακοινώνει ο Τσιάρας για να υποχωρήσουν τα μπλόκα – Τελευταία προσπάθεια αλλιώς… πρόστιμα

Κωνσταντοπούλου: Κριτική στον Μητσοτάκη και αίτημα για έκτακτη σύγκληση της Βουλής για τη διεθνή κρίση