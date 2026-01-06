Στο Παρίσι ο Μητσοτάκης για «Συμμαχία των Προθύμων»

Στη γαλλική πρωτεύουσα θα μεταβεί σήμερα (6/1) ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στη σύνοδο της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων» για την Ουκρανία.

Τη συνάντηση έχει συγκαλέσει ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος έχει ξεκαθαρίσει ότι βασικός της στόχος είναι να αποσαφηνιστεί η συνεισφορά κάθε συμμετέχοντος κράτους στο πακέτο στήριξης προς την Ουκρανία.

Στη σημερινή Σύνοδο του Παρισιού θα συμμετέχουν 35 χώρες, ενώ συνολικά 27 αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων, κυρίως ευρωπαϊκών χωρών, αναμένεται να δώσουν το «παρών» στη νέα αυτή συνάντηση.

Παρόντες θα είναι και οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, στην πρώτη δια ζώσης συμμετοχή των ΗΠΑ σε σύνοδο της συγκεκριμένης Συμμαχίας.

