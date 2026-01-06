search
ΤΡΙΤΗ 06.01.2026 10:23
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.01.2026 09:41

Στο Παρίσι ο Μητσοτάκης για «Συμμαχία των Προθύμων»

06.01.2026 09:41
mitsotakis_synodos_koryfis_new

Στη γαλλική πρωτεύουσα θα μεταβεί σήμερα (6/1) ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στη σύνοδο της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων» για την Ουκρανία.

Τη συνάντηση έχει συγκαλέσει ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος έχει ξεκαθαρίσει ότι βασικός της στόχος είναι να αποσαφηνιστεί η συνεισφορά κάθε συμμετέχοντος κράτους στο πακέτο στήριξης προς την Ουκρανία.

Στη σημερινή Σύνοδο του Παρισιού θα συμμετέχουν 35 χώρες, ενώ συνολικά 27 αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων, κυρίως ευρωπαϊκών χωρών, αναμένεται να δώσουν το «παρών» στη νέα αυτή συνάντηση.

Παρόντες θα είναι και οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, στην πρώτη δια ζώσης συμμετοχή των ΗΠΑ σε σύνοδο της συγκεκριμένης Συμμαχίας.

Διαβάστε επίσης:

Γιώργος Παπανδρέου: Αυτονόητη η καταδίκη της στρατιωτικής επέμβασης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Καμία έκπληξη από τον «Αρσέν Λουπέν» του email gate για το blackout στο FIR Αθηνών

Ξεπέρασε και το… «δεν είναι ώρα» ο Άδωνις: Νόμιμη η επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
breazou_tania
ΜΟΥΣΙΚΗ

Eurovision 2026: Η Τάνια Μπρεάζου διαψεύδει ότι έστειλε τραγούδι στον εθνικό τελικό – «Fake news για views και clicks»

astynomikos vouli
ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκινά η πολύκροτη δίκη για τον αστυνομικό της Βουλής και τη σύζυγό του για ασελγείς και κακοποιητικές πράξεις στα παιδιά τους

pyrosbestiki new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Φωτιά σε διαμέρισμα από σόμπα – Λιποθύμησε από τις αναθυμιάσεις η ιδιοκτήτρια

mickey_rourke
LIFESTYLE

Μίκι Ρουρκ: Έξαλλος με την καμπάνια στήριξης στο GoFundMe, μετά την απειλή για έξωση – «Δεν θα ζητούσα γ@μ… φιλανθρωπία, μην κάνετε δωρεές»

mitsotakis_synodos_koryfis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στο Παρίσι ο Μητσοτάκης για «Συμμαχία των Προθύμων»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
agrotes2-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλήσεις από 500 ευρώ θα κόβει η ΕΛΑΣ σε όσους κλείνουν δρόμους και υποδομές – Η απάντηση της κυβέρνησης στα μπλόκα  

papadakis-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Ο μοιραίος αριθμός

oil-venezuela-234
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Πώς εξηγείται το παράδοξο «πολύ πετρέλαιο, φτωχή χώρα» - Απομόνωση, κυρώσεις και γεωπολιτικά παιχνίδια 

good-job-nicky-new
LIFESTYLE

Good Job Nicky για Γιάννη Πάριο: «Κουβαλάω τον θρύλο, θέλω να τιμήσω τη χώρα όπως την τίμησε και ο ίδιος» (Video)

Kapodistrias6
ΣΙΝΕΜΑ

«Καποδίστριας»: Ένα ερώτημα ζητά απάντηση – Αξίζει ως ταινία, πέρα από την ιστορία, τις ιδέες και τις θεωρίες του Σμαραγδή;  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 06.01.2026 10:19
breazou_tania
ΜΟΥΣΙΚΗ

Eurovision 2026: Η Τάνια Μπρεάζου διαψεύδει ότι έστειλε τραγούδι στον εθνικό τελικό – «Fake news για views και clicks»

astynomikos vouli
ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκινά η πολύκροτη δίκη για τον αστυνομικό της Βουλής και τη σύζυγό του για ασελγείς και κακοποιητικές πράξεις στα παιδιά τους

pyrosbestiki new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Φωτιά σε διαμέρισμα από σόμπα – Λιποθύμησε από τις αναθυμιάσεις η ιδιοκτήτρια

1 / 3