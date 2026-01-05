search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

05.01.2026 17:27

Καμία έκπληξη από τον «αρσέν λουπέν» του email gate για το blackout στο FIR Αθηνών

05.01.2026 17:27
theodoropoulos_nikos
Ξαναχτύπησε, μετά την αφωνία του λόγω της… εμπλοκής του στο σκάνδαλο με τα e- mail το γαλάζιο στέλεχος, πρώην γραμματέας της ΝΔ για τον Απόδημο Ελληνισμό, Nίκος Θεοδωρόπουλος.

Αναφερόμενος στο μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών, προσπάθησε να συνδέσει το συμβάν που εξέθεσε διεθνώς τη χώρα με την απαγωγή Μαδούρο και τη… «θαρραλέα τοποθέτηση του Πρωθυπουργού υπέρ της απομάκρυνσης του δικτάτορα Μαδούρο».

Μάλιστα, είπε να εμπλέξει στη… βαθυστόχαστη ανάλυσή του και τον ρωσικό παράγοντα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του γαλάζιου στελέχους

«Το κλείσιμο του #FIR_Αθηνών παραείναι τυχαίο τεχνικό γεγονός & ενδεχομένως είναι μια εσκεμμένη επίδειξη πίεσης αφού έρχεται λίγες ώρες μετά την θαρραλέα τοποθέτηση του Πρωθυπουργού υπέρ της απομάκρυνσης του δικτάτορα Μαδούρο ενός καθεστώτος που στηρίζεται ανοικτά από Πούτιν».

1 / 3