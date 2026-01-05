search
ΔΕΥΤΕΡΑ 05.01.2026 14:41
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.01.2026 14:15

Ο Μαρινάκης συνέκρινε τις κατηγορίες για ευθύνες της ΕΛΑΣ για το μποτιλιάρισμα στις εθνικές οδούς με το… ξυλόλιο

05.01.2026 14:15
pavlos-marinakis-4-1-26

Ανάμεσα στις δηλώσεις-τελεσίγραφα για τους αγρότες, ο Παύλος Μαρινάκης… θυμήθηκε και τα Τέμπη.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σε μια προσπάθεια να χαρακτηρίσει «fake news» τις καταγγελίες ότι η αστυνομία ήταν αυτή που έκλεινε τους δρόμους και δημιουργούσε κυκλοφοριακό κομφούζιο στην έξοδο των εκδρομέων, χαρακτήρισε την κατηγορία αυτή ως «το νέο “ξυλόλιο”».

«Το νέο “ξυλόλιο” είναι ότι η Αστυνομία κλείνει τους δρόμους» είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

Η ατάκα αυτή σχολιάστηκε από τους αγρότες στα Μάλγαρα μάλιστα. 

«Η απόφαση από την πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων φαίνεται ότι έχει προκαλέσει πονοκέφαλο στην κυβέρνηση. Και φαίνεται από τις δηλώσεις και του κυβερνητικού εκπροσώπου που προσπάθησε σήμερα να ενεργοποιήσει για ακόμη μια φορά κοινωνικό αυτοματισμό απέναντι στους αγρότες αναφέροντας όπως λέει θεωρίες περί ξυλόλιου ενώ όλη η κοινωνία ξέρει ποιος κλείνει τους δρόμους. Θέλουμε να του πούμε ότι 4.000 – 5.000 τρακτέρ είναι μόνο στη Θεσσαλία», ανέφεραν.

Διαβάστε επίσης:

Ο Άδωνις και ο νόμος του ξίφους

Βαρουφάκης: Έχω πάρει ecstasy κι έκανα μια εβδομάδα να συνέλθω – Θα ήθελα να δω την Μέρκελ μαστουρωμένη (Video)

Ο Κώστας Καραμανλής αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pavlos_aslanidis_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ασλανίδης κατά Μαρινάκη: «Το ξυλόλιο έκαψε τα παιδιά μας»

madouro-metafora-se-dikastirio
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μαδούρο μεταφέρεται με χειροπέδες, σε δικαστήριο του Μανχάταν – Δείτε live εικόνα

kimmel-vraveio
MEDIA

Τζίμι Κίμελ: Με γραπτή ομιλία – σεντόνι και «βέλη» κατά του Τραμπ αποδέχθηκε το βραβείο της Ένωσης Αμερικανών Κριτικών

papadakis-giorgos-new
MEDIA

Η ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη

ZELENSKY_Maliuk
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι αντικαθιστά τον επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας της Ουκρανίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
agrotes2-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλήσεις από 500 ευρώ θα κόβει η ΕΛΑΣ σε όσους κλείνουν δρόμους και υποδομές – Η απάντηση της κυβέρνησης στα μπλόκα  

papadakis-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Ο μοιραίος αριθμός

bulgaria-euro-234
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βουλγαρία στο ευρώ: Ας ετοιμαστούμε να ξεχάσουμε τη (φθηνή) χώρα που ξέραμε 

oil-venezuela-234
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Πώς εξηγείται το παράδοξο «πολύ πετρέλαιο, φτωχή χώρα» - Απομόνωση, κυρώσεις και γεωπολιτικά παιχνίδια 

xristos pinakas
ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η γυναίκα που προσπάθησε να αποκαταστήσει έργο τέχνης και... έγινε viral

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 05.01.2026 14:41
pavlos_aslanidis_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ασλανίδης κατά Μαρινάκη: «Το ξυλόλιο έκαψε τα παιδιά μας»

madouro-metafora-se-dikastirio
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μαδούρο μεταφέρεται με χειροπέδες, σε δικαστήριο του Μανχάταν – Δείτε live εικόνα

kimmel-vraveio
MEDIA

Τζίμι Κίμελ: Με γραπτή ομιλία – σεντόνι και «βέλη» κατά του Τραμπ αποδέχθηκε το βραβείο της Ένωσης Αμερικανών Κριτικών

1 / 3