Ο Μαρινάκης συνέκρινε τις κατηγορίες για ευθύνες της ΕΛΑΣ για το μποτιλιάρισμα στις εθνικές οδούς με το… ξυλόλιο

Ανάμεσα στις δηλώσεις-τελεσίγραφα για τους αγρότες, ο Παύλος Μαρινάκης… θυμήθηκε και τα Τέμπη.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σε μια προσπάθεια να χαρακτηρίσει «fake news» τις καταγγελίες ότι η αστυνομία ήταν αυτή που έκλεινε τους δρόμους και δημιουργούσε κυκλοφοριακό κομφούζιο στην έξοδο των εκδρομέων, χαρακτήρισε την κατηγορία αυτή ως «το νέο “ξυλόλιο”».

«Το νέο “ξυλόλιο” είναι ότι η Αστυνομία κλείνει τους δρόμους» είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

Η ατάκα αυτή σχολιάστηκε από τους αγρότες στα Μάλγαρα μάλιστα.

«Η απόφαση από την πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων φαίνεται ότι έχει προκαλέσει πονοκέφαλο στην κυβέρνηση. Και φαίνεται από τις δηλώσεις και του κυβερνητικού εκπροσώπου που προσπάθησε σήμερα να ενεργοποιήσει για ακόμη μια φορά κοινωνικό αυτοματισμό απέναντι στους αγρότες αναφέροντας όπως λέει θεωρίες περί ξυλόλιου ενώ όλη η κοινωνία ξέρει ποιος κλείνει τους δρόμους. Θέλουμε να του πούμε ότι 4.000 – 5.000 τρακτέρ είναι μόνο στη Θεσσαλία», ανέφεραν.

