Βαρουφάκης: Έχω πάρει ecstasy κι έκανα μια εβδομάδα να συνέλθω – Θα ήθελα να δω την Μέρκελ μαστουρωμένη (Video)

Για τις προσωπικές του εμπειρίες με ναρκωτικές ουσίες, αλλά και για την επιθυμία του να δει την Μέρκελ, «μαστουρωμένη» μίλησε ο Γιάννης Βαρουφάκης.

Αναλυτικότερα, μιλώντας στο podcast της Γαίας Μερκούρη, ο Γιάννης Βαρουφάκης μίλησε για τη μία και μοναδική εμπειρία του με ecstasy, για την προτίμησή του στην κάνναβη και για το ότι θα διάλεγε την Μέρκελ για να κάνουν μαζί ένα ότι «ολλανδικό τσιγάρο».

Ερωτηθείας αν έχει πάει σε rave πάρτι και αν έχει δοκιμάσει ουσίες, ο Γιάνης Βαρουφάκης απάντησε «έχω πάρει ουσίες, αυτό έλειπε να μην είχα».

«Δεν είμαι σαν τον Μπιλ Κλίντον, που είπε I don’t inhale. Είμαι και λίγο βαρετός δυστυχώς. Έχω πάρει ecstasy μια φορά και ήταν μια καταπληκτική εμπειρία, μέχρι τη μεθεπόμενη μέρα. Είχα μια ημικρανία απίστευτη, δεν ξέρω τι μου είχαν δώσει, ήταν στο Σίδνεϊ το 1989. Θυμάμαι να χορεύω 15-16 ώρες σαν να μην τρέχει τίποτα, αλλά υπέφερα μια εβδομάδα μετά και δεν ξαναπήρα» συνέχισε ο κ. Βαρουφάκης.

Πρόσθεσε, δε, ότι αυτό που θεωρεί πολύ ευχάριστο είναι το απλό χόρτο, αν και, όπως είπε, δεν βρίσκει πια, δεν του δίνει κανείς.

Ερωτηθείς ποιον θα διάλεγε για να καπνίσουν ένα «ολλανδικό τσιγάρο», μεταξύ των Άνγκελα Μέρκελ, Αλέξη Τσίπρα, Άδωνι Γεωργιάδη και Κυριάκου Μητσοτάκη, τάχθηκε… αναφανδόν υπέρ της Μέρκελ.

«Με την Άνγκελα, το συζητάς; Θα ήθελα να τη δω μαστουρωμένη. Όταν είσαι μαστουρωμένος ο εαυτός σου μεγαλώνει, οπότε φαντάζεστε έτσι τον Μητσοτάκη; Νομίζω ότι ήταν κάτι σαν Android και θα ήθελα να δω αυτό το Android μαστουρωμένο».

Ο Γιάνης Βαρουφάκης ρωτήθηκε και για το αν θα έδινε συμβουλές στην κόρη του για τη χρήση ουσιών και απάντησε «καταρχάς η κόρη μου δεν επιδέχεται συμβουλών από μένα. Τα έχει κάνει όλα και δεν χρειάζεται να τη συμβουλεύσω. Όταν οι γονείς λένε στα παιδιά μην κάνεις κάτι, θα το κάνουν. Δεν με πειράζει να πειραματιστεί, με πειράζει η εξάρτηση».

Ο ίδιος είπε, επίσης, «μετανιώνω για τα πάντα που έχω κάνει, μετανιώνω για πολλά, αλλά αν δεν τα είχα κάνει δεν θα ήμουν αυτός που είμαι τώρα».

