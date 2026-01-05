Ο Άδωνις και ο νόμος του ξίφους

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μια λατινική έκφραση, η οποία αποδίδεται στον Πομπηίο, χρησιμοποίησε ο Άδωνις Γεωργιάδης, προκειμένου να υπερασπιστεί (εμμέσως) την – κατά γενική ομολογία – παραβίαση του διεθνούς δικαίου από τις ΗΠΑ μέσω της επιχείρησης στη Βενεζουέλα και την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του.
Η φράση λέει: «Nolite leges loqui, gladios gerimus» και μεταφράζεται ως «μη μας μιλάτε για νόμους, έχουμε σπαθιά». Ο υπουργός Υγείας συμπλήρωσε: «Μερικά ιστορικά διδάγματα από την Ρωμαϊκή παράδοση που θυμήθηκα τώρα με την έκδοση του βιβλίου μου για την Ρώμη… ή μελετώντας την σύγχρονη “Ρώμη” την “E pluribus unum”…».
“Nolite leges loqui — gladios gerimus.”— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) January 4, 2026
«Σταματήστε να μας μιλάτε για νόμους — κουβαλούμε σπαθιά.»
Πομπήιος ο Μέγας
Gnaeus Pompeius Magnus
Μερικά ιστορικά διδάγματα από την Ρωμαϊκή παράδοση που θυμήθηκα τώρα με… pic.twitter.com/lWD6jWWdew
Καλά όλα αυτά, αλλά μάλλον πρέπει να θυμίσουμε στον υπουργό ότι υπό την έννοια αυτή, δίκιο έχει αυτός που έχει και το μεγαλύτερο σπαθί.
