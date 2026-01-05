search
05.01.2026 13:17

Ο Άδωνις και ο νόμος του ξίφους

05.01.2026 13:17
Μια λατινική έκφραση, η οποία αποδίδεται στον Πομπηίο, χρησιμοποίησε ο Άδωνις Γεωργιάδης, προκειμένου να υπερασπιστεί (εμμέσως) την – κατά γενική ομολογία – παραβίαση του διεθνούς δικαίου από τις ΗΠΑ μέσω της επιχείρησης στη Βενεζουέλα και την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του.

Η φράση λέει: «Nolite leges loqui, gladios gerimus» και μεταφράζεται ως «μη μας μιλάτε για νόμους, έχουμε σπαθιά». Ο υπουργός Υγείας συμπλήρωσε: «Μερικά ιστορικά διδάγματα από την Ρωμαϊκή παράδοση που θυμήθηκα τώρα με την έκδοση του βιβλίου μου για την Ρώμη… ή μελετώντας την σύγχρονη “Ρώμη” την “E pluribus unum”…».

Καλά όλα αυτά, αλλά μάλλον πρέπει να θυμίσουμε στον υπουργό ότι υπό την έννοια αυτή, δίκιο έχει αυτός που έχει και το μεγαλύτερο σπαθί.

