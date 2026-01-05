Ο Άδωνις και ο νόμος του ξίφους

Μια λατινική έκφραση, η οποία αποδίδεται στον Πομπηίο, χρησιμοποίησε ο Άδωνις Γεωργιάδης, προκειμένου να υπερασπιστεί (εμμέσως) την – κατά γενική ομολογία – παραβίαση του διεθνούς δικαίου από τις ΗΠΑ μέσω της επιχείρησης στη Βενεζουέλα και την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του.

Η φράση λέει: «Nolite leges loqui, gladios gerimus» και μεταφράζεται ως «μη μας μιλάτε για νόμους, έχουμε σπαθιά». Ο υπουργός Υγείας συμπλήρωσε: «Μερικά ιστορικά διδάγματα από την Ρωμαϊκή παράδοση που θυμήθηκα τώρα με την έκδοση του βιβλίου μου για την Ρώμη… ή μελετώντας την σύγχρονη “Ρώμη” την “E pluribus unum”…».

“Nolite leges loqui — gladios gerimus.”



«Σταματήστε να μας μιλάτε για νόμους — κουβαλούμε σπαθιά.»

Πομπήιος ο Μέγας

Gnaeus Pompeius Magnus



Μερικά ιστορικά διδάγματα από την Ρωμαϊκή παράδοση που θυμήθηκα τώρα με… pic.twitter.com/lWD6jWWdew — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) January 4, 2026

Καλά όλα αυτά, αλλά μάλλον πρέπει να θυμίσουμε στον υπουργό ότι υπό την έννοια αυτή, δίκιο έχει αυτός που έχει και το μεγαλύτερο σπαθί.

Διαβάστε επίσης

Βαρουφάκης: Έχω πάρει ecstasy κι έκανα μια εβδομάδα να συνέλθω – Θα ήθελα να δω την Μέρκελ μαστουρωμένη (Video)

Ο Κώστας Καραμανλής αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη

Στο Παρίσι ο Μητσοτάκης για τη συμμαχία των προθύμων