05.01.2026
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

Αντώνης Λιάκος για «Καποδίστρια»: Ο Σμαραγδής συμπεριφέρεται σαν «πονηρός πολιτευτής»

Με αναφορά στον… Σαββόπουλο, σχολίασε ο καθηγητής Αντώνης Λιάκος την ταινία «Καποδίστριας» και – κυρίως – τον σκηνοθέτη της, Γιάννη Σμαραγδή.

Σε ανάρτησή του, σημειώνει χαρακτηριστικά ότι «ο Σμαραγδής συμπεριφέρεται σαν ένας επιτήδειος. Σαν πονηρός πολιτευτής. Βέβαια το ζήτημα είναι σαν την κότα με τ’ αυγό. Υπάρχει αυτό το κοινό που απευθύνεται ή το κοινό αυτό δημιουργείται; Τα εισιτήρια που έκοψε η ταινία και ο ντόρος που έκανε κάτι δείχνει. Κάτι που θέλει έρευνα. Ποια ιστορία θέλει το κοινό αυτό, τι πράγμα νομίζει ότι είναι η ιστορία; Προφανώς δεν είναι η ιστορία αλλά το έθνος και ο συλλογικός αυτοπροσδιορισμός, αυτά που έχουν σημασία, που λειτουργούν ως μεταφορές το ένα του άλλου».

Τονίζει ωστόσο ότι «αντί να κοροϊδεύουμε το κοινό αυτό και να καγχάζουμε για το επίπεδό του, το ζήτημα είναι πώς το ακουμπάμε; Πώς συναντάμε τα άγχη του που βγάζει με το χειροκρότημα της ταινίας, τι του λέμε για την ιστορία; Όχι για τα γεγονότα και τις λεπτομέρειες, αλλά για τα βασικά ερμηνευτικά σχήματα που θέλει να ακούσει; Βρέθηκα στις γιορτές σε καφενεία ορεινών χωριών και άκουσα τρικούβερτες συζητήσεις. Τι είναι αυτό που τις προκαλεί, και τι καταλαβαίνουμε εμείς από αυτό, πέρα από τα δασκαλίστικα;».

