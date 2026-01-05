search
ΔΕΥΤΕΡΑ 05.01.2026 16:23
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.01.2026 15:25

Ξεπέρασε και το… «δεν είναι ώρα» ο Άδωνις: Νόμιμη η επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα

05.01.2026 15:25
georgiadis_vouli

Το… τερμάτισε για μια ακόμη φορά ο υπουργός Υγείας, αναφερόμενος αυτή τη φορά στην στρατιωτική επέμβαση των Αμερικανών στη Βενεζουέλα και την απαγωγή Μαδούρο.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε νόμιμη την επέμβαση των Αμερικανών στο έδαφος της Βενεζουέλας, βγάζοντας ο ίδιος, ως… ειδικός, πόρισμα.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι πρόκειται για την ίδια βάση με αυτή της επιχείρησης δολοφονίας του Οσάμα Μπιν Λάντεν στο Πακιστάν το 2011, επί προεδρίας Ομπάμα και ότι τότε η επέμβαση δεν θεωρήθηκε πως είναι εκτός του διεθνούς δικαίου, κάτι που κρίθηκε μήνες μετά σε επίπεδο ΟΗΕ.

Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, τόνισε ότι η επιχείρηση κατά του Μπιν Λάντεν οδήγησε στη δολοφονία του, ενώ τώρα επέφερε τη σύλληψη και «υπαγωγή» του Βενεζουελάνου «δικτάτορα» στην αμερικανική δικαιοσύνη.

Επίσης χαρακτήρισε ολόσωστη τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων και τόνισε ότι «κανείς στην Ελλάδα δεν αμφισβητεί το διεθνές δίκαιο».

Το κερασάκι στην τούρτα ήταν η αποστροφή του για τους αριστερούς, που «νιώθουν θλίψη» γιατί έχασαν «τον αγαπημένο τους δικτάτορα».

Τι να πρωτοσχολιάσει κανείς…

Διαβάστε επίσης:

Αντώνης Λιάκος για «Καποδίστρια»: Ο Σμαραγδής συμπεριφέρεται σαν «πονηρός πολιτευτής»

Ο Μαρινάκης συνέκρινε τις κατηγορίες για ευθύνες της ΕΛΑΣ για το μποτιλιάρισμα στις εθνικές οδούς με το… ξυλόλιο

Ο Άδωνις και ο νόμος του ξίφους

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis kairidis adonis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βενεζουέλα: Βέρτιγκο στην κυβέρνηση για τη νομιμότητα της αμερικανικής επέμβασης – Τρεις γραμμές και αμηχανία

pyrgos elegxoy el venizelow – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών: Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά την άμεση σύγκληση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου

paidon
ΥΓΕΙΑ

Σε έξαρση η γρίπη: 150 παιδιά στα παιδιατρικά νοσοκομεία σε 3 ημέρες

crans montana 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Ταυτοποιήθηκαν όλοι οι νεκροί και οι τραυματίες από τη φονική πυρκαγιά στο μπαρ την παραμονή Πρωτοχρονιάς

eleftherios_venizelos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Υπό τον διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας η επιτροπή για το blackout στο FIR Αθηνών – Ποιοι άλλοι συμμετέχουν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
agrotes2-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλήσεις από 500 ευρώ θα κόβει η ΕΛΑΣ σε όσους κλείνουν δρόμους και υποδομές – Η απάντηση της κυβέρνησης στα μπλόκα  

papadakis-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Ο μοιραίος αριθμός

oil-venezuela-234
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Πώς εξηγείται το παράδοξο «πολύ πετρέλαιο, φτωχή χώρα» - Απομόνωση, κυρώσεις και γεωπολιτικά παιχνίδια 

bulgaria-euro-234
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βουλγαρία στο ευρώ: Ας ετοιμαστούμε να ξεχάσουμε τη (φθηνή) χώρα που ξέραμε 

xristos pinakas
ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η γυναίκα που προσπάθησε να αποκαταστήσει έργο τέχνης και... έγινε viral

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 05.01.2026 16:22
mitsotakis kairidis adonis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βενεζουέλα: Βέρτιγκο στην κυβέρνηση για τη νομιμότητα της αμερικανικής επέμβασης – Τρεις γραμμές και αμηχανία

pyrgos elegxoy el venizelow – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών: Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά την άμεση σύγκληση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου

paidon
ΥΓΕΙΑ

Σε έξαρση η γρίπη: 150 παιδιά στα παιδιατρικά νοσοκομεία σε 3 ημέρες

1 / 3