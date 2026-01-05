Ξεπέρασε και το… «δεν είναι ώρα» ο Άδωνις: Νόμιμη η επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα

Το… τερμάτισε για μια ακόμη φορά ο υπουργός Υγείας, αναφερόμενος αυτή τη φορά στην στρατιωτική επέμβαση των Αμερικανών στη Βενεζουέλα και την απαγωγή Μαδούρο.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε νόμιμη την επέμβαση των Αμερικανών στο έδαφος της Βενεζουέλας, βγάζοντας ο ίδιος, ως… ειδικός, πόρισμα.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι πρόκειται για την ίδια βάση με αυτή της επιχείρησης δολοφονίας του Οσάμα Μπιν Λάντεν στο Πακιστάν το 2011, επί προεδρίας Ομπάμα και ότι τότε η επέμβαση δεν θεωρήθηκε πως είναι εκτός του διεθνούς δικαίου, κάτι που κρίθηκε μήνες μετά σε επίπεδο ΟΗΕ.

Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, τόνισε ότι η επιχείρηση κατά του Μπιν Λάντεν οδήγησε στη δολοφονία του, ενώ τώρα επέφερε τη σύλληψη και «υπαγωγή» του Βενεζουελάνου «δικτάτορα» στην αμερικανική δικαιοσύνη.

Επίσης χαρακτήρισε ολόσωστη τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων και τόνισε ότι «κανείς στην Ελλάδα δεν αμφισβητεί το διεθνές δίκαιο».

Το κερασάκι στην τούρτα ήταν η αποστροφή του για τους αριστερούς, που «νιώθουν θλίψη» γιατί έχασαν «τον αγαπημένο τους δικτάτορα».

Τι να πρωτοσχολιάσει κανείς…

