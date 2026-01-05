Κωλοτούμπα Μακρόν για Βενεζουέλα: Δεν εγκρίνουμε τις μεθόδους των ΗΠΑ – Βέβαια, παραμένει «δικτάτορας» ο Μαδούρο

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου ότι «η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε» από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο «δεν υποστηρίζεται ούτε εγκρίνεται» από την Γαλλία, δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος.

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε επίσης ότι ο Νικολάς Μαδούρο ήταν «δικτάτορας» και ότι απομάκρυνσή του «είναι καλή είδηση για τους βενεζουελάνους», πρόσθεσε η Μοντ Μπρεζόν στους δημοσιογράφους.

«Η Γαλλία υποστηρίζει την λαϊκή κυριαρχία και η λαϊκή κυριαρχία εκφράσθηκε το 2024», στις προεδρικές εκλογές τις οποίες κέρδισε, σύμφωνα με το Παρίσι αλλά και μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας, ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης Εντμούντο Γκονσάλες Ουρούτια, αν και ο Νικολάς Μαδούρο αυτοανακηρύχθηκε νικητής. «Αν υπάρξει μετάβαση, τότε ο νικητής του 2024 πρέπει να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο», δήλωσε κατά την συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ο Εμανουέλ Μακρόν, σύμφωνα με την κυβερνητική εκπρόσωπο.

Ο Εμανουέλ Μακρόν επικρίθηκε, κυρίως από τη γαλλική αριστερά, για την πρώτη του αντίδραση που δεν σχολίαζε τις μεθόδους της Ουάσινγκτον. Ο Γάλλος πρόεδρος είχε γράψει στο Χ ότι «ο λαός της Βενεζουέλας έχει σήμερα απαλλαγεί από τη δικτατορία του Νικολάς Μαδούρο και δεν μπορεί παρά να χαίρεται. Με την κατάληψη της εξουσίας και την καταπάτηση των θεμελιωδών ελευθεριών, ο Μαδούρο υπονόμευσε σοβαρά την αξιοπρέπεια του ίδιου του λαού του.

Η επικείμενη μετάβαση πρέπει να είναι ειρηνική, δημοκρατική και να σέβεται τη βούληση του λαού της Βενεζουέλας. Ευχόμαστε ο πρόεδρος Εδμούνδο Γκονζάλες Ουρουτία, που εκλέχθηκε το 2024, να μπορέσει να εξασφαλίσει γρήγορα αυτή τη μετάβαση. Αυτή τη στιγμή είμαι σε επαφή με τους εταίρους μας στην περιοχή. Η Γαλλία είναι σε εγρήγορση, μεταξύ άλλων για να εξασφαλίσει την ασφάλεια των υπηκόων της σε αυτές τις αβέβαιες στιγμές».

Σημειώνεται ότι ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό είχε δηλώσει ότι η αμερικανική επιχείρηση «αντιβαίνει» στο διεθνές δίκαιο. Τα μηνύματα του προέδρου της Δημοκρατίας και του υπουργού πρέπει να ενταχθούν σε μία «συνέχεια», δήλωσε η Μοντ Μπρεζόν διευκρινίζοντας ότι οι δηλώσεις του επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας ήταν αποτέλεσμα συντονισμού με τον Εμανουέλ Μακρόν και ότι έτυχαν της έγκρισής του.

