Ο Άδωνις αποκάλεσε «καραγκιόζη» τον Βαρουφάκη για τα ecstasy – «Ανόητος ο Τσίπρας που τον διόρισε υπ. Οικονομικών»

Με τον χαρακτηρισμό του «καραγκιόζη» αποκάλεσε τον Γιάνη Βαρουφάκη ο Αδωνις Γεωργιάδης με αφορμή τη συνέντευξη του επικεφαλής του ΜεΡΑ25 χθες, στην οποία ανέφερε μεταξύ άλλων πως έκανε χρήση ναρκωτικών.

Στον Γεωργιάδη δεν άρεσε καθόλου αυτό που άκουσε και με πολύ επιθετικό τρόπο, χαρακτήρισε τον πρώην υπ. Οικονομικών «καραγκιόζη», αλλά και τον Αλ. Τσίπρα «ανόητο» που τον έβαλε στη θέση εκείνη.

Η ανάρτηση του Γεωργιάδη

«Συγγνώμη ο άνθρωπος αυτός, ο Γιάνης Βαρουφάκης, ο νάρκισσος που γράφει το όνομα του με ένα -ν- διότι δεν είναι σαν τους άλλους, που ο ανόητος ο Τσίπρας τον διόρισε ΥΠΟΙΚ στην κρισιμότερη μας στιγμή, που δυστυχώς είναι πρότυπο για κάποιους νέους λέει επί λέξει ότι: «έχει πάρει ecstasy (ένα πολύ βαρύ και επικίνδυνο ναρκωτικό), ότι ήταν μία «καταπληκτική εμπειρία», «σπουδαία στιγμή» και κάνει χιούμορ με τις παρενέργειές του τις επόμενες μέρες λέγοντας ότι «είναι βαρετός τύπος και δεν ξαναπήρε διότι είχε πονοκέφαλο μετά κλπ…

–ρε Καραγκιόζη αν αύριο ένας από αυτούς τους νέους που σε θαυμάζει δυστυχώς πάει και πάρει ecstasy και πάθει καρδιακή ή εγκεφαλική βλάβη ή πεθάνει (Δεν υπάρχει «ασφαλής» δόση στον δρόμο. Έχουν πεθάνει άνθρωποι από μισό χάπι) δεν θα έχεις ευθύνη με αυτές τις βλακείες που λες δημόσια; Άει σιχτιρ πια με όλους τους ανεύθυνους αριστερούς που λένε ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι!

Με συγχωρείτε αλλά δεν έχει πλάκα αυτό που έκανε, είναι πολύ επικίνδυνο πράγμα αυτό που έκανε δυνητικά θανατηφόρο! Έλεος !»

Συγγνώμη ο άνθρωπος αυτός, ο @yanisvaroufakis ο νάρκισσος που γράφει το όνομα του με ένα -ν- διότι δεν είναι σαν τους άλλους, που ο ανόητος ο @atsipras τον διόρισε ΥΠΟΙΚ στην κρισιμότερη μας στιγμή, που δυστυχώς είναι πρότυπο για κάποιους νέους λέει επί λέξει ότι: «έχει πάρει… https://t.co/T4arHO0R4A January 6, 2026

