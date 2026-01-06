search
06.01.2026 20:12

Μητσοτάκης στη «Συμμαχία των Προθύμων»: Δεν θα στείλουμε στρατό στην Ουκρανία

06.01.2026 20:12
Την πάγια θέση της Αθήνας, ότι η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει σε ευρωπαϊκή στρατιωτική δύναμη στην Ουκρανία, επανέλαβε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη σύνοδο των ηγετών της «Συμμαχίας των Προθύμων» στο Παρίσι.

Ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η Ελλάδα θα παράσχει συνδρομή με άλλους τρόπους, εκτός Ουκρανίας, ακόμη και σε ζητήματα θαλάσσιας επιτήρησης, αν και ξεκαθάρισε ότι σε κάθε περίπτωση, για το πλαίσιο στήριξης θα τηρηθούν οι προβλεπόμενες εθνικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες.

Από εκεί και πέρα, ο Κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία της αμερικανικής συμμετοχής στις εγγυήσεις ασφαλείας τόσο για την ίδια την Ουκρανία, όσο και για την Ευρώπη και αναφέρθηκε στη στήριξη που παρέχει η Ελλάδα στην Ουκρανία στον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας με έμφαση στην παροχή φυσικού αερίου μέσω του FSRU της Αλεξανδρούπολης και του Κάθετου Διαδρόμου.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι υπάρχει ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης και στήριξης των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που συνιστά την σημαντικότερη εγγύηση ασφαλείας, με τις κυβερνητικές πηγές να υπενθυμίζουν ότι η Ελλάδα ήδη ανακοίνωσε στις αρχές Δεκεμβρίου συνεισφορά 20 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο της ΝΑΤΟϊκής Πρωτοβουλίας Prioritized Ukraine’s List of Requirements.

Τέλος, ο Κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου, επανέλαβε ότι δεν μπορεί να νομιμοποιείται η αλλαγή συνόρων με τη χρήση βίας και ότι η Ουκρανία είναι αυτή που θα αποφασίσει για το μέλλον της και έδωσε έμφαση στην ανάγκη συντονισμού των ευρωπαϊκών θέσεων ώστε η Ε.Ε. να έχει μια σαφή στρατηγική στις ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία.

