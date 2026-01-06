Συμμαχία των Προθύμων: Τι προβλέπει το σχέδιο ανακοινωθέντος – Δεσμευτικές ρήτρες στις εγγυήσεις για την ασφάλεια της Ουκρανίας

Δεσμευτικού χαρακτήρα ρήτρες για την υποστήριξη της χώρας σε περίπτωση μελλοντικής ένοπλης επίθεσης από την Ρωσία, με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης, θα περιλαμβάνουν οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, όπως αναφέρεται στο σχέδιο ανακοινωθέντος της Συμμαχίας των Προθύμων που συνέρχονται στο Παρίσι.

«Οι δεσμεύσεις αυτές δύναται να περιλαμβάνουν την χρήση στρατιωτικών ικανοτήτων, πληροφοριών και επιμελητειακής συνδρομής, διπλωματικών πρωτοβουλιών και την υιοθέτηση επιπλέον κυρώσεων», αναφέρεται στο σχέδιο το οποίο ήρθε σε γνώση του Reuters και θα τεθεί προς έγκρισιν κατά τις εργασίες της διάσκεψης.

🚨 JUST IN: In a stunning development, leaders from over 35 countries—dubbed the "Coalition of the Willing"—are gathering in Paris today to pledge binding military commitments to defend Ukraine against any future Russian aggression, including fast-track EU membership for Ukraine. pic.twitter.com/Cg4SgZH7qk — WORLD NEWS (@_MAGA_NEWS_) January 6, 2026

Ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, και ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ βρίσκονται στο Μέγαρο των Ηλυσίων για την διάσκεψη κορυφής. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφθασε επίσης στο Προεδρικό Μέγαρο για να συμμετάσχει στις συνομιλίες που έχουν ως στόχο την διαμόρφωση κοινής ουκρανικής, ευρωπαϊκής και αμερικανικής θέσης για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Η σύνοδος της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων» πραγματοποιείται παρά το γεγονός ότι οι μάχες συνεχίζονται αμείωτες, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της φονικότερης σύγκρουσης στην Ευρώπη από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η σύλληψη από τις ΗΠΑ του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο —στενού συμμάχου του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν— έχει προκαλέσει ανησυχία σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, προσθέτοντας έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας στις διατλαντικές σχέσεις.

Ορισμένα μέλη της συμμαχίας επιδιώκουν την αποστολή πολυεθνικής δύναμης στην Ουκρανία, με στόχο την αποτροπή μελλοντικής ρωσικής επίθεσης, εφόσον ο πόλεμος που ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022 τερματιστεί. Ωστόσο, συμφωνία κατάπαυσης του πυρός δεν έχει επιτευχθεί, καθώς οι δύο πλευρές παραμένουν σε πλήρη διαφωνία για τα εδάφη, με το Κίεβο να επιμένει ότι η Ρωσία πρέπει να αποσυρθεί από τα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη.

Η Μόσχα έχει επανειλημμένα απορρίψει την παρουσία δυνάμεων του ΝΑΤΟ στο ουκρανικό έδαφος για την επιτήρηση μιας εκεχειρίας.

Στη συνάντηση στο Παρίσι αναμένεται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι 35 χωρών, μεταξύ των οποίων 27 αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων. Η γαλλική προεδρία ανέφερε ότι στόχος της συνόδου είναι να επιδειχθεί η «σύγκλιση» μεταξύ Ουάσιγκτον, Κιέβου και Ευρωπαίων συμμάχων όσον αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι έγινε δεκτός στο Μέγαρο των Ηλυσίων από τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για κατ’ ιδίαν συνάντηση, πριν από το γεύμα εργασίας με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων και Αμερικανοί απεσταλμένοι.

#BREAKING #FRANCE #PARIS #UKRAINE



🔴 FRANCE :📹 Pres. ZELENSKY MET Pres. MACRON IN PARIS



as leaders gather for Coalition of the Willing summit.



"These talks are meant to deliver more protection and strength for Ukraine," Zelensky said on X.#Meeting pic.twitter.com/cyTs29XEaO — LW World News (@LW_WorldNews) January 6, 2026

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, στη σύνοδο συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς και η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, καθώς και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ανησυχία για την αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα – Προσπάθεια για σύσφιξη σχέσεων με τις ΗΠΑ

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες απέφυγαν να καταδικάσουν ανοιχτά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση για την απαγωγή του Μαδούρο, εκφράζοντας ωστόσο ανησυχία για τις επιπτώσεις στο διεθνές δίκαιο.

Πριν αναχωρήσει για το Παρίσι, ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι στόχος της συνάντησης είναι η «σύσφιγξη και ευθυγράμμιση των ευρωπαϊκών και αμερικανικών θέσεων», σημειώνοντας πως «μόνο αυτού του είδους η πίεση μπορεί να αναγκάσει τη Ρωσία να αντιμετωπίσει σοβαρά το ζήτημα της εκεχειρίας και στη συνέχεια της ειρήνης». Προειδοποίησε, πάντως, να μην υπάρξουν υπερβολικές προσδοκίες για άμεσες τελικές αποφάσεις.

Σύμβουλος του Μακρόν ανέφερε ότι η νέα σύνοδος αποτελεί την κορύφωση προσπαθειών που ξεκίνησαν μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, με στόχο να αποτραπεί το ενδεχόμενο «οι Ηνωμένες Πολιτείες να εγκαταλείψουν την Ουκρανία».

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να δεσμευτούν σε μια κοινή αντίληψη για το πώς θα πρέπει να μοιάζει μια κατάπαυση του πυρός και ποια θα είναι η αντίδρασή τους σε περίπτωση παραβίασής της, ενώ θα συζητηθεί και η ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης για την «καθησύχαση της Ουκρανίας», στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης πολιτικής συμφωνίας.

Παρά τις διαβεβαιώσεις του Κιέβου ότι μια συμφωνία είναι «κατά 90% έτοιμη», η Ρωσία —η οποία ελέγχει περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους— επιμένει στον πλήρη έλεγχο της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς. Η Ουκρανία προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε παραχώρηση θα ενθαρρύνει τη Μόσχα και ξεκαθαρίζει πως δεν θα υπογράψει συμφωνία που δεν θα αποτρέπει νέα ρωσική εισβολή.

Διαβάστε επίσης:

Στο έλεος του χιονιά η κεντρική Ευρώπη: Μπλόκαραν οι μεταφορές σε Βρετανία, Γαλλία, Ολλανδία και Ουγγαρία (Photos/Video)

Η Βενεζουέλα να καθορίσει η ίδια τη μοίρα της χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις, λέει το ρωσικό ΥΠΕΞ

Γροιλανδία: Επτά χώρες της ΕΕ λένε στις ΗΠΑ «κάτω τα χέρια» – «Εμείς αποφασίζουμε», απαντά στενός συνεργάτης του Τραμπ (Video)