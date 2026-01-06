Στο έλεος του χιονιά η κεντρική Ευρώπη: Μπλόκαραν οι μεταφορές σε Βρετανία, Γαλλία, Ολλανδία και Ουγγαρία (Photos/Video)

Το χιόνι και ο παγετός προκάλεσαν στον θάνατο τουλάχιστον πέντε ανθρώπων από τροχαία στους παγωμένους δρόμους της Γαλλίας σήμερα, ενώ η κακοκαιρία έπληξε τις μεταφορές και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ουγγαρία και η Ολλανδία.

Snow, ice and freezing temperatures hit parts of Europe on Tuesday, causing treacherous traffic conditions that left at least five people dead in France and forcing the cancellation of hundreds of flights from Amsterdam’s Schiphol Airport. https://t.co/7G9FNuPdFQ January 6, 2026

Οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να ακυρώσουν μέρος των αυριανών πτήσεών τους από και προς τα δύο αεροδρόμια του Παρισιού αύριο, καθώς η μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει νέο επεισόδιο χιονόπτωσης μετά την προσωρινή ανάπαυλα των τελευταίων ωρών.

Six people die as snow, ice and freezing temperatures wreak havoc in Europe https://t.co/OV0g1YY9xV #uknews #feedly — Music World 360 (@MusicWorld360x) January 6, 2026

Οι ακυρώσεις κρίνονται αναγκαίες για την πραγματοποίηση επιχειρήσεων αποχιονισμού της πίστας και αποπάγωσης των αεροσκαφών.

Icy cold snap grips swathes of Europe, disrupting travel https://t.co/iin7wz2hTY https://t.co/iin7wz2hTY — Reuters (@Reuters) January 6, 2026

Τα μεγαλύτερα προβλήματα στις σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές επικεντρώνονται στο βόρειο και το δυτικό τμήμα της Γαλλίας.

Five dead, flights cancelled as snow and ice wreak havoc across Europe https://t.co/J4i5FE93aL pic.twitter.com/hdxYjzAfMo January 6, 2026

Το Ηνωμένο Βασίλειο πέρασε χθες την πιο κρύα νύκτα του φετινού χειμώνα μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία. Το θερμόμετρο κατέβηκε στους -12,5° C στην περιοχή του Νόρφολκ.

Το σύνολο της βρετανικής επικράτειας βρίσκεται στο επίπεδο 1 του συναγερμού για χιόνι και παγετό, ενώ η βόρεια Σκωτία βρίσκεται στο επίπεδο 2 (επί τριών επιπέδων συνολικά).

Snow and ice continues to disrupt Northern Europe, with Britain, France and The Netherlands badly affected. See more images: https://t.co/fylV6sIu2s pic.twitter.com/rSGHtXOeqb January 6, 2026

Στην Ουγγαρία, ο υπουργός Μεταφορών Γιάνος Λαζάρ κάλεσε τους πολίτες να μην βγουν από τα σπίτια τους αν δεν είναι απολύτως αναγκαίο.

Η χιονόπτωση έχει πλήξει οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές σε πολλές περιοχές της χώρας.

Στην Ολλανδία, κανένα τρένο δεν κυκλοφόρησε σήμερα νωρίς το πρωί. Εκτοτε, περιορισμένος αριθμός συρμών δόθηκε στην κυκλοφορία.

🇳🇱 Dutch train traffic halted by snow and ice.

Instead of sanctioning cheap energy and pouring billions into #Ukraine, Europe could’ve invested in infrastructure and winter readiness.

Citizens freeze while governments lecture.#Netherlands #Europe pic.twitter.com/irHFo0SM21 — RRN News (@RRNupdates) January 6, 2026

Στο αεροδρόμιο Αμστερνταμ-Σκίπολ, 400 πτήσεις ακυρώθηκαν. Νέες χιονοπτώσεις αναμένονται αύριο.

Διαβάστε επίσης:

Η Βενεζουέλα να καθορίσει η ίδια τη μοίρα της χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις, λέει το ρωσικό ΥΠΕΞ

Γροιλανδία: Επτά χώρες της ΕΕ λένε στις ΗΠΑ «κάτω τα χέρια» – «Εμείς αποφασίζουμε», απαντά στενός συνεργάτης του Τραμπ (Video)

Βενεζουέλα μετά την απαγωγή Μαδούρο: Στρατός στους δρόμους, έρημες γειτονιές και φόβος – Μαρτυρίες για την επόμενη ημέρα