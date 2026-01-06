search
06.01.2026 17:29

Η Βενεζουέλα να καθορίσει η ίδια τη μοίρα της χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις, λέει το ρωσικό ΥΠΕΞ

06.01.2026 17:29
rosiko ypex 55- new

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε την Τρίτη ότι χαιρετίζει τον διορισμό της Ντέλσι Ροντρίγκες ως προσωρινής προέδρου της Βενεζουέλας, προσθέτοντας ότι οι Βενεζουελάνοι πρέπει να καθορίσουν οι ίδιοι το μέλλον τους χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις.

Ο ανατραπείς πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, δήλωσε αθώος στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα για κατηγορίες διακίνησης ναρκωτικών, αφού συνελήφθη από αμερικανικές ειδικές δυνάμεις σε μια πρωτοφανή επιχείρηση, η οποία άφησε την ηγεσία της Βενεζουέλας στο Καράκας να προσπαθεί εσπευσμένα να ανασυνταχθεί.

Το ρωσικό ΥΠΕΞ ανέφερε σε ανακοίνωση ότι χαιρετίζει τις προσπάθειες των αρχών της Βενεζουέλας να προστατεύσουν την κυριαρχία τους και τα εθνικά τους συμφέροντα.

Επίσης, ζητά αποκλιμάκωση και επίλυση μέσω διαλόγου σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, ενώ τονίζει ότι η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική πρέπει να παραμείνουν ζώνη ειρήνης. Η Ρωσία επιβεβαιώνει εκ νέου την αλληλεγγύη της με τον λαό και την κυβέρνηση της Βενεζουέλας και εύχεται κάθε επιτυχία στην Ντέλσι Ροιντρίγκεζ.

Διαβάστε επίσης:

Γροιλανδία: Επτά χώρες της ΕΕ λένε στις ΗΠΑ «κάτω τα χέρια» – «Εμείς αποφασίζουμε», απαντά στενός συνεργάτης του Τραμπ (Video)

Βενεζουέλα μετά την απαγωγή Μαδούρο: Στρατός στους δρόμους, έρημες γειτονιές και φόβος – Μαρτυρίες για την επόμενη ημέρα

Κραν Μοντανά: Δέος – Μια καρδιά σχημάτισαν εκατοντάδες σκιέρ στη μνήμη των θυμάτων της φωτιάς (Video)

