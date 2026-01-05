search
ΚΟΣΜΟΣ

05.01.2026 21:02

Λευκό πέπλο χιονιού στο Παρίσι: Μαγικές εικόνες – Ματαιώσεις πτήσεων, μέτρα και για να μην παγώσουν οι γραμμές των τρένων (Photos/Video)

05.01.2026 21:02
xioni parisi 7765- new

Στα λευκά ντύθηκε το Παρίσι, από το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη βόρεια Γαλλία με πυκνή χιονόπτωση.

Οι κάτοικοι της γαλλικής πρωτεύουσας, αναγνωρίζοντας τη μοναδική ομορφιά του λευκού πέπλου έσπευσαν να απολαύσουν το χιόνι, ωστόσο οι αρχές λαμβάνουν μέτρα για τις μετακινήσεις στο Παρίσι.

Η χιονισμένη Μονμάρτη και ο Πύργος του Άιφελ, αλλά και η Παναγία των Παρισίων και η Disneyland προσφέρουν σκηνικό μοναδικής ομορφιάς.

Η χιονόπτωση άρχισε σήμερα στο Παρίσι, νωρίς το απόγευμα.

Στο δελτίο της, η μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας ανέφερε ότι αναμένει έως 3 εκατοστά χιονιού στο έδαφος και τοπικά έως και 5 εκατοστά.

Η χιονόπτωση αναμένεται να διαρκέσει μέχρι αύριο το πρωί.

Ματαίωση για το 15% των πτήσεων από τα αεροδρόμια Ορλί και Σαρλ ντε Γκολ

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της Γαλλίας ζήτησε από τις αεροπορικές εταιρείες να ματαιώσουν το 15% των πτήσεων που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα το απόγευμα και το βράδυ από τα αεροδρόμια Ορλί και Σαρλ ντε Γκολ του Παρισιού, λόγω της σφοδρής χιονόπτωσης στην περιοχή.

Οι εταιρείες μπορούν να επιλέξουν μόνες τους ποιες πτήσεις θα ακυρωθούν, αρκεί να μειώσουν τις απογειώσεις και τις προσγειώσεις, είπε εκπρόσωπος της υπηρεσίας στο πρακτορείο Reuters.

Λειτουργία των τρένων όλη τη νύχτα για να μην παγώσουν οι γραμμές

Παράλληλα, προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι επίγειες μεταφορές. Περίπου στις 6 ώρα Ελλάδας, ο σιδηροδρομικός οργανισμός του Παρισιού RATP ανακοίνωσε πως η λειτουργία των λεωφορείων έχει ανασταλεί.

Ο ίδιος οργανισμός έκανε γνωστό πως θα συνεχίσει τη λειτουργία των τρένων καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, προκειμένου να αποφευχθεί το πάγωμα στις ράγες.

Εκπρόσωπος της RATP δήλωσε στο BFMTV ότι, για να αποτρέψει το πάγωμα στο σιδηροδρομικό της δίκτυο, θα συνεχίσει τη λειτουργία των τρένων και των συρμών σε όλες τις γραμμές του τραμ, καθώς και στα τμήματα γραμμών του μετρό και του προαστιακού RER που βρίσκονται σε υπερυψωμένα σημεία.

«Επιπλέον, έχει ενεργοποιηθεί το Σχέδιο για το Χιόνι και τον Πάγο για το επιφανειακό δίκτυο (λεωφορεία και τραμ), με αυξημένη παρακολούθηση της κατάστασης των οδών και τακτικές ενημερώσεις με τη νομαρχία», πρόσθεσε η εταιρεία.

Axios: Το μεγάλο στοίχημα του Τραμπ και των αμερικανικών εταιρειών για το πετρέλαιο της Βενεζουέλας

ΗΠΑ στον ΟΗΕ: «Ο ναρκοτρομοκράτης, φυγόδικος, Μαδούρο δεν έχει καμία νομιμοποίηση»

Επικοινωνία Ερντογάν με Τραμπ: Να μην ολισθήσει η Βενεζουέλα στην αστάθεια

