Λευκό πέπλο χιονιού στο Παρίσι: Μαγικές εικόνες – Ματαιώσεις πτήσεων, μέτρα και για να μην παγώσουν οι γραμμές των τρένων (Photos/Video)

Στα λευκά ντύθηκε το Παρίσι, από το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη βόρεια Γαλλία με πυκνή χιονόπτωση.

Οι κάτοικοι της γαλλικής πρωτεύουσας, αναγνωρίζοντας τη μοναδική ομορφιά του λευκού πέπλου έσπευσαν να απολαύσουν το χιόνι, ωστόσο οι αρχές λαμβάνουν μέτρα για τις μετακινήσεις στο Παρίσι.

Η χιονισμένη Μονμάρτη και ο Πύργος του Άιφελ, αλλά και η Παναγία των Παρισίων και η Disneyland προσφέρουν σκηνικό μοναδικής ομορφιάς.

Η χιονόπτωση άρχισε σήμερα στο Παρίσι, νωρίς το απόγευμα.

Στο δελτίο της, η μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας ανέφερε ότι αναμένει έως 3 εκατοστά χιονιού στο έδαφος και τοπικά έως και 5 εκατοστά.

❄️ Notre-Dame de Paris sous la neige ce lundi en fin d'après-midi. La couche au sol atteint 5 cm ce soir avec une grosse pagaille sur les routes. (© Patrick Carrascossa) pic.twitter.com/rvDKFfavx2 January 5, 2026

❄️⛷️ Les Parisiens ont sorti les skis à #Montmartre ! La neige a recouvert la capitale d'un grand manteau blanc. Attention au verglas et aux perturbations dans les transports.

🎥 Marie-Amélie Marchal, Marie Pomme / actu Paris#neige #verglas #montmartre #sinformersurtiktok #ski pic.twitter.com/MKvSKmdH0Z January 5, 2026

Η χιονόπτωση αναμένεται να διαρκέσει μέχρι αύριο το πρωί.

Ματαίωση για το 15% των πτήσεων από τα αεροδρόμια Ορλί και Σαρλ ντε Γκολ

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της Γαλλίας ζήτησε από τις αεροπορικές εταιρείες να ματαιώσουν το 15% των πτήσεων που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα το απόγευμα και το βράδυ από τα αεροδρόμια Ορλί και Σαρλ ντε Γκολ του Παρισιού, λόγω της σφοδρής χιονόπτωσης στην περιοχή.

🛬 Les compagnies aériennes doivent réduire de 15% le nombre de leurs vols ce lundi dans les aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly en raison d'importantes chutes de neige sur la région parisienne, a annoncé le ministre des Transports, Philippe Tabarot. pic.twitter.com/sPeNbIC0rO — Agence France-Presse (@afpfr) January 5, 2026

Οι εταιρείες μπορούν να επιλέξουν μόνες τους ποιες πτήσεις θα ακυρωθούν, αρκεί να μειώσουν τις απογειώσεις και τις προσγειώσεις, είπε εκπρόσωπος της υπηρεσίας στο πρακτορείο Reuters.

Λειτουργία των τρένων όλη τη νύχτα για να μην παγώσουν οι γραμμές

Παράλληλα, προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι επίγειες μεταφορές. Περίπου στις 6 ώρα Ελλάδας, ο σιδηροδρομικός οργανισμός του Παρισιού RATP ανακοίνωσε πως η λειτουργία των λεωφορείων έχει ανασταλεί.

Ο ίδιος οργανισμός έκανε γνωστό πως θα συνεχίσει τη λειτουργία των τρένων καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, προκειμένου να αποφευχθεί το πάγωμα στις ράγες.

🇫🇷❄️ L'exploitation du réseau d'autobus de la RATP a été interrompue à Paris lundi vers 16H00 en raison des chutes de neige qui ont commencé en début d'après-midi sur la capitale, a indiqué la régie. pic.twitter.com/kfoJ7Nx2Jo — Agence France-Presse (@afpfr) January 5, 2026

Εκπρόσωπος της RATP δήλωσε στο BFMTV ότι, για να αποτρέψει το πάγωμα στο σιδηροδρομικό της δίκτυο, θα συνεχίσει τη λειτουργία των τρένων και των συρμών σε όλες τις γραμμές του τραμ, καθώς και στα τμήματα γραμμών του μετρό και του προαστιακού RER που βρίσκονται σε υπερυψωμένα σημεία.

«Επιπλέον, έχει ενεργοποιηθεί το Σχέδιο για το Χιόνι και τον Πάγο για το επιφανειακό δίκτυο (λεωφορεία και τραμ), με αυξημένη παρακολούθηση της κατάστασης των οδών και τακτικές ενημερώσεις με τη νομαρχία», πρόσθεσε η εταιρεία.

Seine-Saint-Denis

5 janvier 2026

Photos avec et sans flash, lesquelles sont meilleures? 🤔📷📸?

Les paysages sont embellis quand la neige vient de tomber. (Après en ville quand ça fond c'est une autre histoire…)#neige #snow

❄️🌲❄️🌲❄️🌲❄️🌲❄️🌲❄️🌲 pic.twitter.com/iN0Afr2etx — ✌️ (@Mart_in_Paris) January 5, 2026

This is also the first time I’ve ever been in Paris and had snow. I love it. pic.twitter.com/ZMSM0YlKkW — Claude Taylor (@TrueFactsStated) January 5, 2026

