Axios: Το μεγάλο στοίχημα του Τραμπ και των αμερικανικών εταιρειών για το πετρέλαιο της Βενεζουέλας

Το όραμα του Ντόναλντ Τραμπ για την ανοικοδόμηση του κατεστραμμένου πετρελαϊκού τομέα της Βενεζουέλας από τις αμερικανικές εταιρείες πετρελαίου αποτελεί τη μεγαλύτερη δοκιμασία μέχρι σήμερα για την ανοχή της αμερικανικής βιομηχανίας στο ρίσκο, γράφει ο ιστότοπος Axios.

Ο Τραμπ και άλλοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης δεν έχουν κάνει καμία προσπάθεια να κρύψουν ότι τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας είναι βασικός λόγος για την ανατροπή του Προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

«Δεν μπορείτε να συνεχίσετε να έχετε τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο υπό τον έλεγχο των αντιπάλων των Ηνωμένων Πολιτειών… αλλά να μην ωφελείτε τον λαό αυτής της χώρας», δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο NBC την Κυριακή, επικαλούμενος την Κίνα, τη Ρωσία και άλλους.

Why Trump placed a big bet on Venezuela oil https://t.co/UncO9NgC3g — Axios (@axios) January 5, 2026

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους την Κυριακή στο Air Force One: «Έχουμε ως στόχο να έχουμε γύρω μας χώρες που είναι βιώσιμες και επιτυχημένες, και όπου το πετρέλαιο επιτρέπεται να εξάγεται ελεύθερα… Αυτό μειώνει τις τιμές. Αυτό είναι καλό για τη χώρα μας».

Ωστόσο, η μεγάλη εικόνα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τονίζει το Axios: Η όρεξη των αμερικανικών εταιρειών για επενδύσεις στις ερειπωμένες υποδομές της Βενεζουέλας δεν είναι καθόλου βέβαιη, προειδοποιούν πολλοί αναλυτές, παρά την εμπιστοσύνη των Αμερικανών αξιωματούχων.

«Η δυνατότητα ενίσχυσης της παραγωγής της Βενεζουέλας εξαρτάται από το κεφάλαιο, το οποίο με τη σειρά του εξαρτάται από την πολιτική σταθερότητα και πιθανότατα απαιτεί εγγυήσεις από την κυβέρνηση των ΗΠΑ», ανέφεραν οι αναλυτές της Jefferies Global Research & Strategy σε σημείωμα την Κυριακή.

Την ίδια ώρα, οι αμερικανικές εταιρείες «θα είναι επιφυλακτικές να εισέλθουν χωρίς ένα σταθερό περιβάλλον ασφαλείας και πολύ ευνοϊκούς όρους για τη μείωση του κινδύνου. Ειδικά με τις αγορές να είναι υπερπροσφορές και τις τιμές χαμηλές στο εγγύς μέλλον», δήλωσε ο αναλυτής του Eurasia Group, Gregory Brew, μέσω email.

Πολλά ερωτήματα παραμένουν σχετικά με το πώς οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να δημιουργήσουν συνθήκες ώριμες για δισεκατομμύρια δολάρια σε νέες επενδύσεις, αν και ο Mάρκο Ρούμπιο δήλωσε γενικά στο CBS την Κυριακή ότι οι εταιρείες θα χρειαστούν «ορισμένες εγγυήσεις και όρους». Είπε ότι η «καραντίνα» των ΗΠΑ στα πετρελαιοφόρα που έχουν υποστεί κυρώσεις δημιουργεί κίνητρο για αλλαγές εκεί.

Αυτή δεν είναι η μόνη περίπτωση που ο Τραμπ ζητά από τις πετρελαϊκές εταιρείες να βγουν από τη ζώνη άνεσής τους επιδιώκοντας μεγάλες ανταμοιβές – με μεγάλους κινδύνους.

Το Υπουργείο Εσωτερικών προβλέπει την πώληση δικαιωμάτων γεώτρησης στις αρκτικές θάλασσες στα ανοιχτά των ακτών της Αλάσκας, καθώς και στα ανοιχτά των ακτών του Ειρηνικού, ενώ οι εταιρείες είναι ενθουσιασμένες με την αύξηση των πωλήσεων μισθώσεων στον Κόλπο της Αμερικής (που μετονομάστηκε από Κόλπος του Μεξικού).

Αλλά το ενδιαφέρον για άλλες παράκτιες περιοχές – και το κόστος, οι νομικές μάχες και οι πονοκεφάλους δημοσίων σχέσεων που το συνοδεύουν – είναι αβέβαιο αυτή τη στιγμή. Άλλες εταιρείες – κυρίως η Exxon και η ConocoPhillips – εγκατέλειψαν τον εθνικοποιημένο τομέα πριν από περίπου δύο δεκαετίες σε μια διαμάχη με το καθεστώς του τότε προέδρου Ούγκο Τσάβες, καθώς τους οφείλονται δισεκατομμύρια δολάρια στο πλαίσιο διαφόρων υποθέσεων διαιτησίας που διεκδικούν απαλλοτριωμένα περιουσιακά στοιχεία.

Η Luisa Palacios, ερευνήτρια στο ενεργειακό think tank του Πανεπιστημίου Columbia, έγραψε την Κυριακή ότι ένα αισιόδοξο αλλά εύλογο σενάριο θα μπορούσε να δει την παραγωγή να αυξάνεται κατά 500.000 έως 1 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα εντός δύο ετών. Αυτό θα προέκυπτε από ένα μείγμα καλύτερης διακυβέρνησης και άρσης των κυρώσεων των ΗΠΑ που παραμένουν σε ισχύ.

Η Παλάσιος βλέπει δυνατότητες για τις διεθνείς εταιρείες που βρίσκονται ήδη εκεί – όπως η Chevron, η Repsol και η ENI – να αυξήσουν την παραγωγή βάσει των τρεχουσών αδειών, ενώ βλέπει — με πολλές επιφυλάξεις — μια πιθανή επιστροφή στην κορυφαία παραγωγή της χώρας των 3,5 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα σε επτά έως δέκα χρόνια.

Με δεδομένο ότι μέχρι στιγμής, οι μεγάλες αμερικανικές εταιρείες έχουν κρατήσει μυστικά τα σχέδιά τους, ο Ρούμπιο δήλωσε στο ABC ότι θα υπάρξει «τεράστιο ενδιαφέρον αν μπορεί να γίνει με τον σωστό τρόπο», ενώ ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ και ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκουμ σύντομα θα «κάνουν μια αξιολόγηση και θα μιλήσουν με ορισμένες από αυτές τις εταιρείες», όπως τόνισαν χαρακτηριστικά.

