Βενεζουέλα – Συνεδριάζει το ΣΑ του ΟΗΕ: Έντονη καταδίκη της «ένοπλης επιθετικότητας των ΗΠΑ» από Μόσχα – Αμφισβητεί ο Γκουτέρες τη νομιμότητα της επιχείρησης

Ο Νικολάς Μαδούρο μεταφέρθηκε σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης για την απαγγελία εναντίον του κατηγοριών περί ναρκωτικών, ενώ το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών συνεδριάζει για να συζητήσει την νομιμότητα της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης που οδήγησε στην σύλληψή του.

Σε εξέλιξη βρίσκεται ανοιχτή συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ υπό το θέμα «Απειλές κατά της Διεθνούς Ειρήνης και Ασφάλειας». Η Κολομβία, Μη Μόνιμο Μέλος του Συμβουλίου, ζήτησε κατεπείγουσα συνεδρίαση μετά τη στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα στις 3 Ιανουαρίου 2026, κατά την οποία απομακρύνθηκαν από τη χώρα ο Πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες.

Η Βενεζουέλα απέστειλε επίσης επιστολή στο Συμβούλιο στις 3 Ιανουαρίου ζητώντας τη σύγκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης του Συμβουλίου (S/2026/5), αίτημα το οποίο υποστήριξαν η Κίνα και η Ρωσία.

Η Αναπ. Γενική Γραμματέας του ΟΗΕ Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας εκ μέρους του ΓΓ ΟΗΕ Aντόνιο Γκουτέρες επισημαίνοντας ότι «αμερικανικές δυνάμεις έδρασαν σε ολόκληρο το Καράκας και στις βόρειες πολιτείες Μιράντα, Αραγκούα και Λα Γκουάιρα», ενώ «η έκταση των απωλειών που προέκυψαν από αυτές τις ενέργειες παραμένει άγνωστη». Υπενθύμισε ότι ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε πως «θα διοικήσουμε τη χώρα μέχρις ότου καταστεί δυνατή μια ασφαλής, ορθή και συνετή μετάβαση».

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας χαρακτήρισε την αμερικανική ενέργεια ως «στρατιωτική επίθεση που πραγματοποιήθηκε σε πολιτικές και στρατιωτικές περιοχές» και ως «κατάφωρη παραβίαση του Χάρτη, που συνιστά απειλή για τη διεθνή και περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια». Σημείωσε επίσης ότι ο Πρόεδρος Μαδούρο «κρατείται στη Νέα Υόρκη, κατηγορούμενος από τις αμερικανικές αρχές, μαζί με τη σύζυγό του Σίλια Φλόρες, για σοβαρά ποινικά αδικήματα», υπογραμμίζοντας ότι «το άμεσο μέλλον της Βενεζουέλας παραμένει αβέβαιο».

Η κ. ΝτιΚάρλο εξέφρασε «βαθιά ανησυχία για την πιθανή κλιμάκωση της αστάθειας στη χώρα, τον ενδεχόμενο αντίκτυπο στην περιοχή και το προηγούμενο που ενδέχεται να δημιουργηθεί».

Aνέφερε ότι η κατάσταση «αποτελεί αντικείμενο περιφερειακής και διεθνούς ανησυχίας εδώ και πολλά χρόνια», ιδίως μετά τις «αμφισβητούμενες προεδρικές εκλογές του Ιουλίου 2024», κατά τις οποίες επισημάνθηκαν «σοβαρά ζητήματα» και διατυπώθηκε σταθερά το αίτημα για «πλήρη διαφάνεια και πλήρη δημοσιοποίηση των εκλογικών αποτελεσμάτων».

Παράλληλα, ανέφερε ότι έχουν καταγραφεί «σοβαρές παραβιάσεις» ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι στις 3 Ιανουαρίου εκδόθηκε «διάταγμα έκτακτης ανάγκης σε ολόκληρη την εθνική επικράτεια, το οποίο επεκτείνει πρόσθετες εξουσίες ασφάλειας στην κυβέρνηση».

Αναφερόμενη στο διεθνές δίκαιο, δήλωσε ότι παραμένει «βαθιά ανήσυχη ότι οι κανόνες του διεθνούς δικαίου δεν έγιναν σεβαστοί σε σχέση με την στρατιωτική ενέργεια της 3ης Ιανουαρίου», υπενθυμίζοντας ότι ο Χάρτης του ΟΗΕ κατοχυρώνει «την απαγόρευση της απειλής ή της χρήσης βίας κατά της εδαφικής ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας οποιουδήποτε κράτους».

Κάλεσε όλους τους Βενεζουελάνους δρώντες να εμπλακούν σε «έναν χωρίς αποκλεισμούς, δημοκρατικό διάλογο», με «πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της κυρίαρχης βούλησης του λαού της Βενεζουέλας», ενώ προέτρεψε τη διεθνή κοινότητα να ενεργήσει «σε πνεύμα αλληλεγγύης».

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι σε καταστάσεις όπως η παρούσα «πρέπει να σεβαστούμε τον Χάρτη του ΟΗΕ» και την «απαγόρευση της απειλής ή της χρήσης βίας», τονίζοντας ότι «η δύναμη του νόμου πρέπει να υπερισχύσει» και ότι «αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε».

Ανησυχία Γκουτέρες

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε σήμερα την ανησυχία του για την πιθανή επιδείνωση της αστάθειας στη Βενεζουέλα μετά την σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ.

«Ανησυχώ βαθύτατα για την πιθανή επιδείνωση της αστάθειας στη χώρα, τον πιθανό αντίκτυπο στην περιοχή και το προηγούμενο που μπορεί να δημιουργήσει για τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι σχέσεις μεταξύ κρατών», αναφέρει ο Γκουτέρες σε δήλωση του που παρέδωσε στο συμβούλιο ασφαλείας η επικεφαλής πολιτικών υποθέσεων του ΟΗΕ, Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο.

Ο Γκουτέρες αναφέρει επίσης στη δήλωση του ότι ανησυχεί για το ότι η επιχείρηση των ΗΠΑ για την σύλληψη του Μαδούρο στο Καράκας το Σάββατο δεν σέβεται του κανόνες του διεθνούς δικαίου.

«Καλωσορίζω και είμαι έτοιμος να υποστηρίξω όλες τις προσπάθειες που θα βοηθήσουν τους Βενεζουελάνους στην εξεύρεση ενός φιλειρηνικού δρόμου προς τα εμπρός», αναφέρει στην δήλωση του.

Ρωσία: Η ληστεία εναντίον του Μαδούρο έχει γίνει προάγγελος επιστροφής σε μια εποχή ανομίας

Η Ρωσία καταδικάζει έντονα την ένοπλη επιθετικότητα των ΗΠΑ εναντίον της Βενεζουέλας, δήλωσε ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ρωσίας στον ΟΗΕ.

«Οι ενέργειες της Ουάσινγκτον εναντίον του Προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο έχουν γίνει προάγγελος επιστροφής σε μια εποχή ανομίας και στρατιωτικής κυριαρχίας των ΗΠΑ», δήλωσε ο Βασίλι Νεμπένζια, Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ρωσίας στον ΟΗΕ. «Η ληστεία εναντίον του ηγέτη της Βενεζουέλας, συνοδευόμενη από τους θανάτους αρκετών δεκάδων πολιτών της Βενεζουέλας και της Κούβας, έχει γίνει, στα μάτια πολλών, προάγγελος επιστροφής σε μια εποχή ανομίας και στρατιωτικής κυριαρχίας των ΗΠΑ, χάους και ανομίας, που συνεχίζουν να μαστίζουν δεκάδες κράτη σε διάφορες περιοχές του κόσμου», δήλωσε σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την κατάσταση στη Βενεζουέλα.

Η Ρωσία καταδικάζει έντονα την ένοπλη επιθετικότητα των ΗΠΑ εναντίον της δημοκρατίας, πρόσθεσε ο Νεμπένζια. «Καταδικάζουμε έντονα την πράξη ένοπλης επιθετικότητας των ΗΠΑ εναντίον της Βενεζουέλας, κατά παράβαση όλων των διεθνών νομικών κανόνων», δήλωσε σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Βενεζουέλα.

Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα θα υποστηρίξει την καθολική τήρηση του Διεθνούς Δικαίου στη ΓΣ του ΣΑ του ΟΗΕ

«Ο λαός της Βενεζουέλας έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να αποφασίσει για το μέλλον του, με πλήρη σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα και στις αρχές της δημοκρατίας», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνάντησής του με τον υπουργό Εξωτερικών του Βασιλείου του Μπαχρέιν Αμπντουλατίφ μπιν Ρασίντ Αλζαγιάνι (Abdullatif bin Rashid Alzayani).

Όπως επεσήμανε, «σήμερα, στην έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, σε λίγη ώρα στη Νέα Υόρκη, η Ελλάδα θα υποστηρίξει την καθολική τήρηση του Διεθνούς Δικαίου».

Πρόσθεσε πως τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπως η Ελλάδα και το Μπαχρέιν, έχουμε ξεχωριστή υποχρέωση να υποστηρίξουμε τις αρχές και αξίες, οι οποίες για 80 χρόνια έχουν στηρίξει την ειρήνη και την ευημερία στον κόσμο.

Ελλάδα και Μπαχρέιν συμφώνησαν να εργαστούν στενά για την ενίσχυση της διμερούς τους συνεργασίας σε πολλούς τομείς, όπως στο εμπόριο, τις επενδύσεις και τον τουρισμό.

«Είμαστε αμφότεροι υποστηρικτές της συνδεσιμότητας, μέσω της ενέργειας, των μεταφορών, των ψηφιακών δικτύων, της ανθρώπινης κινητικότητας, δεδομένου ότι αποτελεί τη βάση της διαπεριφερειακής συνεργασίας, πάνω στην οποία οικοδομείται η οικουμενική ασφάλεια και σταθερότητα», επεσήμανε.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και ιδίως στη Γάζα.

«Προσβλέπουμε στην εμπέδωση της εκεχειρίας στη Γάζα, τη μετάβαση στην επόμενη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου, συμπεριλαμβανομένης της ανάκαμψης και ανοικοδόμησης της περιοχής, και σε μια περιεκτική πολιτική διαδικασία προς τη λύση των δύο κρατών», υπογράμμισε ο κ. Γεραπετρίτης.

«Η Ελλάδα είναι σε θέση να συμβάλει στην υλοποίηση του ειρηνευτικού σχεδίου, δεδομένων των στρατηγικών μας σχέσεων με τον αραβικό κόσμο, και ιδίως της στήριξης που παρέχουμε στην Παλαιστινιακή Αρχή, αλλά βεβαίως και τη σχέση που διατηρούμε με το Ισραήλ».

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «η ισχυρή παρουσία της Ελλάδας στον πυρήνα όλων των διεθνών οργανισμών αποτελεί την πραγματική εγγύηση για την ουσιαστική συνεισφορά της χώρας μας στην ειρήνη της πολύπαθης αυτής περιοχής».

Συζητήθηκε, επίσης, η εύθραυστη κατάσταση στην Υεμένη, τη Σομαλία και την Ερυθρά Θάλασσα, περιοχή, στην οποία η Ελλάδα διατηρεί μια ουσιαστική συμβολή έχοντας την καθοδήγηση της θαλάσσιας επιχείρησης ASPIDES για την προστασία της ναυσιπλοΐας.

«Είναι ζωτική ανάγκη να μην μπούμε σε ένα νέο κύκλο αντιπαραθέσεων και κρίσεων στην κρίσιμη αυτή περιοχή», ανέφερε.

Όπως είχε αναφέρει ο υπουργός και στο Φόρουμ «Manama Dialogue» τον περασμένο Νοέμβριο, το Μπαχρέιν δεν είναι απλώς ένας περιφερειακός δρων, πρόκειται για ένα κράτος με γεωπολιτική ισχύ πολύ μεγαλύτερη του γεωγραφικού του μεγέθους.

«Ο Κόλπος, με τη στρατηγική του θέση και τη διπλωματική του απήχηση, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια διπλωματία», σημείωσε.

Ευχαρίστησε τον υπουργό Εξωτερικών του Μπαχρέιν για την υποστήριξη της χώρας του σε όλα τα διεθνή φόρα. «Μπαχρέιν και Ελλάδα έχουμε αξιοσημείωτη συναντίληψη για τα θέματα πολιτικής και δικαίου», επεσήμανε και πρόσθεσε: «Τη συναντίληψη αυτή ήδη καλλιεργούμε περαιτέρω στο πλαίσιο της κοινής παρουσίας μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Θα ήθελα, από το βήμα αυτό, να καλωσορίσω στο Συμβούλιο Ασφαλείας το Μπαχρέιν, ήδη από την 1η Ιανουαρίου 2026, και να ευχηθώ μια επιτυχημένη θητεία. Θα υπηρετήσουμε μαζί σε μια εξαιρετικά κρίσιμη καμπή για τη διεθνή πολυμέρεια και τη διεθνή αρχιτεκτονική ασφαλείας, με πολλαπλές προκλήσεις και κρίσεις».

Τόνισε πως «συμφωνήσαμε να αναλάβουμε πρωτοβουλίες σε τομείς που έχουμε θέσει από κοινού ως προτεραιότητα, όπως είναι η θαλάσσια ασφάλεια στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και ιδίως του Δικαίου της Θάλασσας».

«Η Ελλάδα, ένα ιστορικά ναυτικό έθνος, με τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον κόσμο, αποδίδει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία στη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και την προστασία των θαλάσσιων εμπορικών οδών», κατέληξε.

