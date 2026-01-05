Ένταλμα σύλληψης και για τον γιο του Μαδούρο – Εμφανίστηκε στη Βουλή μετά την απαγωγή του πατέρα του

Ο γιος του έκπτωτου προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο εμφανίστηκε στην Εθνοσυνέλευση της Βενεζουέλας τη Δευτέρα, όπου πρόκειται να ορκιστούν οι βουλευτές της χώρας που εξελέγησαν στις βουλευτικές εκλογές του περασμένου Μαΐου.

Ο γιος του και βουλευτής Νικολάς Μαδούρο Γκουέρα, γνωστός και ως «Νικολάσιτο» ή «πρίγκιπας» δεν είχε εμφανιστεί δημόσια από τότε που ο πατέρας του συνελήφθη το Σάββατο σε αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση.

Ο Μαδούρο Γκουέρα, που γεννήθηκε από την πρώτη σύζυγο του πατέρα του, Αντριάνα Γκέρα Ανγκούλο, το 1990, άρχισε να βοηθά σε επιχειρήσεις ναρκωτικών ήδη από το 2014, σύμφωνα με το κατηγορητήριο των ΗΠΑ. Βουλευτής στην κυβέρνηση του πατέρα του, ο Μαδούρο Γκέρα θεωρούνταν από πολλούς διάδοχος του κινήματος του Τσαβισμού, της σοσιαλιστικής ιδεολογίας που καθιέρωσε ο εκλιπών πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας Ούγκο Τσάβες.

Ο Μαδούρο Γκουέρα επιβεβαίωσε ότι ο πατέρας του και η πρώτη κυρία συνελήφθησαν από τις ΗΠΑ στο πλαίσιο μιας «αποικιακής στρατιωτικής επιθετικότητας» για την απόκτηση του πετρελαίου και των ορυκτών πόρων της Βενεζουέλας. Κήρυξε ταυτόχρονα κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ζήτησε «ένοπλο αγώνα» για την καταπολέμηση της επιθετικότητας.

Αφού ο Νικολάς Μαδούρο έγινε πρόεδρος το 2013, ο Μαδούρο διόρισε τον μοναχογιό του, Νικολάς Μαδούρο Γκουέρα, ως «Επικεφαλής του Σώματος Ειδικών Επιθεωρητών της Προεδρίας», σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, ο Μαδούρο Γκουέρα εξελέγη στην Εθνική Συντακτική Συνέλευση της Βενεζουέλας και το 2021 εξελέγη στην Εθνοσυνέλευση της Βενεζουέλας, όπου συνεχίζει να κατέχει το αξίωμά του, αναφέρει το έγγραφο.

Πριν ενταχθεί στην κυβέρνηση, ο Μαδούρο Γκουέρα έμαθε να παίζει φλάουτο στο Εθνικό Σύστημα Ορχήστρων Νέων και Παιδιών της Βενεζουέλας, σύμφωνα με την εφημερίδα La República του Ισημερινού. Στο Εθνικό Πανεπιστήμιο των Ενόπλων Δυνάμεων σπούδασε οικονομικά.

Ο Μαδούρο Γκουέρα και η σύζυγός του, Γκριζέλ, έχουν δύο κόρες, σύμφωνα με το βενεζουελάνικο ειδησεογραφικό πρακτορείο El Estimulo.

Γιατί τον κατηγορεί η κυβέρνηση Τραμπ;

Ο Μαδούρο Γκουέρα φέρεται να βοήθησε σε μια επιχείρηση διακίνησης ναρκωτικών που ξεκίνησε το 2014, στην οποία το αεροπλάνο του «φόρτωνε, μερικές φορές με τη βοήθεια ένοπλων λοχιών, μεγάλα πακέτα τυλιγμένα σε ταινία που ο πιλότος κατάλαβε ότι ήταν ναρκωτικά», σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Μόλις φορτωνόταν, το αεροπλάνο «μπορούσε να πάει όπου θέλει, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών», αναφέρει το έγγραφο. Το έγγραφο αναφέρει επίσης ότι ο Μαδούρο Γκουέρα βοήθησε στη μεταφορά «εκατοντάδων κιλών κοκαΐνης από τη Βενεζουέλα στο Μαϊάμι» το 2017.

Γύρω στο 2020, ο Μαδούρο Γκουέρα συναντήθηκε με δύο εκπροσώπους των FARC (Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας) στο Μεντεγίν της Κολομβίας, για να συζητήσουν «ρυθμίσεις για τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης και όπλων μέσω της Κολομβίας και στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια των επόμενων έξι ετών», αναφέρει το έγγραφο.

