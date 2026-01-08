Επίθεση Χατζηδάκη στην Καρυστιανού: Κινείται στη σφαίρα του λαϊκισμού και των ακροτήτων, πλήττει την αντιπολίτευση όχι τη ΝΔ

Καίτοι εμφανίζεται μετριοπαθής και προσεκτικός στις διατυπώσεις του κάθε φορά, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός στο σχόλιο που έκανε το πρωί της Πέμπτης για την Μαρία Καρυστιανού και την επικείμενη πρωτοβουλία της για ίδρυση κόμματος.

Μιλώντας στον Real fm, ο κ. Χατζηδάκης κατέταξε το νέο κόμμα στη «σφαίρα του λαϊκισμού και των ακροτήτων», στην οποία ανήκουν σχηματισμοί όπως του Κυριάκου Βελόπουλου, όπως είπε χαρακτηριστικά.

Κατά την εκτίμησή του ένα κόμμα Καρυστιανού, εφόσον τελικά ιδρυθειτο κάνει, θα πλήξει την αντιπολίτευση και όχι τη ΝΔ – αναφέροντας μάλιστα σαφώς τον ΣΥΡΙΖΑ και την Ελληνική Λύση στις πληττόμενες δυνάμεις από μία εμπλοκή της προέδρου του συλλόγων θυμάτων στα Τέμπη, στην πολιτική.

«Δεν αφορά τη ΝΔ, η οποία την έχει πάθει ήδη τη ζημιά από την υπόθεση των Τεμπών» είπε ο κ. Χατζηδάκης, προσθέτοντας πως το κόμμα του είναι η μόνη δύναμη ρεαλισμού.

Από κει και μετά υπάρχει το ΠΑΣΟΚ, που μιμείται όλο και περισσότερο τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, σημείωσε, όπως και ο χώρος του λαϊκισμού και των ακροτήτων.

Η δήλωση Χατζηδάκη έρχεται μετά από ανάλογης έντασης, αλλά και πιο σκληρές παρεμβάσεις άλλων παραγόντων της ΝΔ που επιδιώκουν να «χρεώσουν» το κόμμα Καρυστιανού στο χώρο των… «ψεκ».

Και, παρόλο που διατείνονται ότι δεν αφορά στη ΝΔ αυτή η πολιτική πρωτοβουλία, εμφανίζοντας την κυβέρνηση… απρόσβλητη από την κάθοδο της Καρυστιανού στην πολιτική, αυτές οι επιθετικές δηλώσεις μάλλον προδίδουν ανησυχία ως ένα βαθμό.

