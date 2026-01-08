search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

08.01.2026 13:15

Eπανέρχεται στις προκλήσεις η Άγκυρα – Στο στόχαστρο της Τουρκίας Αστυπάλαια και Αμοργός

08.01.2026 13:15
FREGATA

Νέα – μετά απο καιρό – πρόκληση από το τουρκικού υπουργείο Άμυνας, το οποίο μέσω πηγών επαναλαμβάνει τους γνωστούς ισχυρισμούς περί «μονομερών δραστηριοτήτων της Ελλάδας στο Αιγαίο», που αγνοεί «τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας, που απορρέουν από τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας της».

Αφορμή για τη νέα προκλητική αναφορά είναι η διάψευση από την τουρκική πλευρά δημοσιευμάτων, σύμφωνα με τα οποία στις αρχές Ιανουαρίου τουρκική φρεγάτα παρενόχλησε δια ασυρμάτου πλοίο, το οποίο πόντιζε καλώδιο οπτικής ίνας από την Αμοργό στην Αστυπάλαια.

Η τουρκική φρεγάτα, η οποία ήταν σε απόσταση 15 ναυτικών μιλίων από το ελληνικό πλοίο, εξέπεμψε σήμα δια ασυρμάτου, επαναλαμβάνοντας τους γνωστούς, ανυπόστατους, τουρκικούς ισχυρισμούς ότι το πλοίο πλέει σε περιοχή δικαιοδοσίας της Τουρκίας.

Στην περιοχή μετέβη και ελληνική φρεγάτα, ενώ ήταν άμεση η απάντηση του κυβερνήτη του πλοίου, ο οποίος διεμήνυσε ότι υπάρχει navtex, νόμιμη, από τον σταθμό της Κρήτης και ότι θα συνεχίσει τις έρευνες παρά τις αντιδράσεις.

Απαντώντας στα παραπάνω δημοσιεύματα, πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας ανέφεραν ότι «η Ελλάδα επιχειρεί μονομερείς δραστηριότητες στο Αιγαίο, αγνοώντας τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας, που απορρέουν από τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας της.

Ωστόσο, αυτές οι προσπάθειες καθίστανται αναποτελεσματικές μέσω του πλαισίου του διεθνούς δικαίου και των πρωτοβουλιών της χώρας μας.

» Στο πλαίσιο αυτό, οι δραστηριότητες του υπό σημαία Παναμά πλοίου πόντισης καλωδίων Ocean Link, για το οποίο η Ελλάδα έχει εκδώσει ναυτικές οδηγίες σχετικά με την πόντιση οπτικών καλωδίων, παρακολουθούνται στενά.

Σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του ελληνικού τύπου, δεν υπήρξε καμία παρενόχληση του πλοίου από την Τουρκία».

