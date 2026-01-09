Στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΝΔ θα παραστεί το Σάββατο ο πρωθυπουργός

Αύριο, Σάββατο 10 Ιανουαρίου, στις 11.30, ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή τη συμπλήρωση 10 ετών από την εκλογή του στην προεδρία της ΝΔ, θα παρευρεθεί στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας των εργαζομένων της ΝΔ στα κεντρικά γραφεία του κόμματος.

Στη συνέχεια θα συναντηθεί με πολίτες στο Μοσχάτο.

