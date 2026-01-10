search
ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Η καταγγελία στο «Χαμόγελο του Παιδιού» για τον 16χρονο που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 17χρονο

Νέα στοιχεία για την τραγωδία στις Σέρρες, και συγκεκριμένα για τον ανήλικο που κατηγορείται για ανθρωποκτονία, «βλέπουν» το φως της δημοσιότητας.

Μιλώντας στο MEGA, η θεία του 16χρονου επισήμανε πως η αδιαφορία οδήγησε σε αυτή την κατάσταση που την πλήρωσαν τα παιδιά και οι αθώοι

Η ίδια είχε κάνει καταγγελία στο «Χαμόγελο του Παιδιού», για την παραβατική συμπεριφορά του 16χρονου αλλά και για την παραμέληση των παιδιών από την μητέρα του. «Πρέπει να τιμωρηθεί, η ατιμωρησία είναι αυτή που οδηγεί τα πράγματα εδώ. Τα ανίψια μου έβλεπαν του γονείς τους σε αυτή την κατάσταση να κάνουν κλοπές και δεν τιμωρούνταν από κανένα», εξήγησε.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» από το 2022 είχε λάβει και αποστείλει κατεπείγουσα αναφορά για τον 15χρονο, που σήμερα κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Σε συνέχεια της δολοφονίας ενός 17χρονου αγοριού από έναν 15χρονο στις Σέρρες, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώνει ότι:

  • Στις 23 Σεπτεμβρίου 2022, η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 έλαβε αναφορά για δύο παιδιά, βάσει της οποίας ζούσαν σε άθλιες συνθήκες, ουσιαστικά μόνα, καθώς ο πατέρας εξέτιε ποινή φυλάκισης και η μητέρα ήταν χρήστης ουσιών. Τα παιδιά χρειάζονταν άμεσα βοήθεια.
  • Άμεσα και κατόπιν αξιολόγησης, η αναφορά απεστάλη από την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, με την ένδειξη «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ» στις αρμόδιες Αρχές, προς περαιτέρω διερεύνηση.
    Το μικρότερο παιδί της οικογένειας, είναι αυτό που σήμερα έχει συλληφθεί και κατηγορείται για τη δολοφονία του 17χρονου.

«Θα ψάξουμε να βρούμε στοιχεία»

Με το πένθος δεν μπορούσε να διαχειριστεί τον θάνατο του πατέρα του.

Δεν παραμέλησα τα παιδιά μου, είπε από την πλευρά της η μητέρα του 16χρονου, η οποία παραδέχτηκε πως έκανε λάθη.

Μιλώντας με τον γιο της ανέφερε ότι το παιδί της δεν είναι καλά. «Μαμά το κεφάλι μου βουίζει, αν τον σκότωσα εγώ, πήρα μια ψυχή, θέλω να εξολομογηθώ».

Η ίδια τόνισε πως τα πορίσματα για τον θάνατο του 17χρονου δεν είναι σωστά, λέγοντας ότι κάτι τρέχει.

Σε άλλο σημείο αναρωτήθηκε «πώς έγινε, τι έγινε, ήταν τόσο η κακιά στιγμή; τι να σας πω έχω χαντακωθεί».

Μιλώντας στο Mega, η γυναίκα χαρακτήρισε λυπηρό το γεγονός πως κανένα από τα υπόλοιπα παιδιά δεν προσπάθησαν να τα χωρίσουν λέγοντας «να σκοτώνονται στο ξύλο και οι άλλοι να χαίρονται αντί να χωρίσουν αυτά τα παιδιά».

Από μένα έμαθε ότι «έφυγε» ο 17χρονος είπε η μητέρα του 16χρονου υπογραμμίζοντας πως «μέχρι το δικαστήριο πρέπει να ψάξουμε να βρούμε κάποια στοιχεία γιατί μπορεί να είναι αθώος τελικά» και επισήμανε: «Δεν θέλω να πιστέψω ότι ο γιος μου είναι δολοφόνος, είναι πολύ βαρύ».

