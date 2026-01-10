Κόρινθος: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζό – Διακομίστηκε στο νοσοκομείο

Τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην επαρχιακή οδό Κορίνθου – Εξαμιλίων, στη διασταύρωση με την νέα εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου.

Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζό την ώρα που διέσχιζε τον δρόμο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, σύμφωνα με το korinthostv.gr. Ο πεζός τραυματίστηκε και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Κορίνθου.

Στο σημείο έσπευσε η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Αττικής, που διερευνά τα αίτια του ατυχήματος.

