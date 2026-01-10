search
ΣΑΒΒΑΤΟ 10.01.2026 18:46
10.01.2026 17:14

Κόρινθος: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζό – Διακομίστηκε στο νοσοκομείο

10.01.2026 17:14
Τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην επαρχιακή οδό Κορίνθου – Εξαμιλίων, στη διασταύρωση με την νέα εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου.

Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζό την ώρα που διέσχιζε τον δρόμο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, σύμφωνα με το korinthostv.gr. Ο πεζός τραυματίστηκε και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Κορίνθου.

Στο σημείο έσπευσε η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Αττικής, που διερευνά τα αίτια του ατυχήματος.

ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: 103 κλήσεις λόγω ισχυρών ανέμων στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής και Στερεάς Ελλάδας

ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στις φυλακές Κορυδαλλού – Βρήκαν μαχαίρι, ναρκωτικά και κινητό τηλέφωνο

ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Επικοινωνούμε με την αμερικανική πλευρά σε ημερήσια βάση»

ΥΓΕΙΑ

Ρευματοειδής αρθρίτιδα: Αυτά είναι 4 πρώιμα «καμπανάκια» της νόσου με βάση νέα μελέτη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΜέΡΑ25: «Νόμιμη η υποκρισία, «παράνομη» η δημόσια θέση» – Μετά τον Γ. Βαρουφάκη, εισαγγελική παραγγελία και για τον Δ. Παπαθανασίου

ΕΛΛΑΔΑ

Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας: 6 χρόνια λειτουργίας - Οι επώνυμοι που προτίμησαν καύση πριν από τον Γιώργο Παπαδάκη

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Επιστήμονες λένε ότι εντόπισαν πιθανά ίχνη DNA του Λεονάρντο ντα Βίντσι σε έργο τέχνης

PODCASTS

Podcast - Μίμης Ανδρουλάκης: «Ο Τραμπ άνοιξε την πόρτα του τρελάδικου»

ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία επ’ αόριστον στις λαϊκές αγορές από σήμερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαμός στο OPEN ανάμεσα σε Λαζαρίδη και Τζάκρη για Καρυστιανού - Αποχώρησε ο γαλάζιος βουλευτής (Video)

