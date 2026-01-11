Τσίπρας: Η «Ιθάκη» στη Θεσσαλονίκη, «απέναντι» στον Μητσοτάκη και στον απόηχο της συνέντευξης Καρυστιανού – Τι θα κάνουν οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ;

Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, όπως όλα δείχνουν, θα πραγματοποιηθεί η νέα εκδήλωση παρουσίασης της «Ιθάκης» από τον Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Τα τελευταία εικοσιτετράωρα εκκρεμούσε η οριστικοποίηση του χώρου και άρα της ημερομηνίας ενώ αναμένεται η επίσημη προαναγγελία της εκδήλωσης με το πάνελ των ομιλητών.

Η ημερομηνία, αν δεν αλλάξει κάτι, είναι κομβική υπό την έννοια ότι την ίδια μέρα θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και ο πρωθυπουργός για το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, επομένως θα διαμορφωθούν εντυπώσεις πολιτικής «μονομαχίας» – σε αναλογία με το «προηγούμενο» του Economist τον Σεπτέμβριο, παραμονές της ΔΕΘ.

Αναμένονται λοιπόν υψηλοί τόνοι για την κυβέρνηση και την πολιτική της, ενώ το άλλο ενδιαφέρον που παρουσιάζει η συγκυρία της εκδήλωσης είναι πως αυτή έρχεται δύο εβδομάδες μετά την συνέντευξη της Μαρίας Καρυστιανού. Σε αυτήν, η πρόεδρος του Συλλόγου των Τεμπών όχι μόνο προανήγγειλε την δημιουργία κόμματος, αλλά από τα πολιτικά πρόσωπα επέλεξε να επιτεθεί μόνο στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι υπέγραψε το «τρίτο και χειρότερο μνημόνιο», «έφερε την ελπίδα και την πήρε πίσω», «υποθήκευσε το κράτος για 100 χρόνια».

Από την Αμαλίας απέφυγαν να σχολιάσουν τη συνέντευξη – το κύριο βάρος δε της υπεράσπισης Τσίπρα δημόσια το ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ και γενικότερα, η πλευρά Τσίπρα δε θέλει να δώσει την εικόνα ότι υπάρχει ανταγωνισμός με την Καρυστιανού, πόσο δε μάλλον «ανησυχία».

Εξ ου και τονίζεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας προχωρά στην υλοποίηση του χρονοδιαγράμματός του, ανεπηρέαστος, και άρα «ούτε επισπεύδει ούτε επιβραδύνει». Κοινώς, λένε συνεργάτες του, πως όταν στο Παλλάς ο Αλέξης Τσίπρας άνοιγε τα χαρτιά του για τις προθέσεις του, είχε προϋπολογίσει την δημιουργία και άλλων πολιτικών σχηματισμών (Καρυστιανού, Σαμαράς), επομένως δεν υπάρχει καμία έκπληξη για τις κινήσεις της κ. Καρυστιανού, ούτε αλλαγή σχεδιασμών. Επισημαίνουν περαιτέρω, πως αυτή τη στιγμή ο πρώην πρωθυπουργός ακολουθεί το πρόγραμμά του με τις εκδηλώσεις για την παρουσίαση της «Ιθάκης» – αναμένεται να ακολουθήσουν πόλεις όπως τα Γιάννενα, η Λάρισα, ενώ στο πλάνο είναι και η Κρήτη.

Έχει ενδιαφέρον πάντως, αν και πώς η κίνηση της Μαρίας Καρυστιανού και οι συζητήσεις που έχει πυροδοτήσει σχετικά με την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, θα επηρεάσει την ρητορική του Αλέξη Τσίπρα – σαφώς δεν αναμένεται να αναφερθεί ευθέως.

Τι θα κάνει ο Φάμελλος;

Ένα τρίτο στοιχείο που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι τι θα πει – και θα πράξει – αυτή τη φορά σε σχέση με τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Αν και στο Παλλάς τους πήρε όλους η «μπάλα», στην εκδήλωση της Πάτρας, έδειξε κάπως να χαμηλώνει τους τόνους για ΣΥΡΙΖΑ, εστιάζοντας σε ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά.

Έχει ενδιαφέρον επίσης αν οι βουλευτές Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, θα παραβρεθούν ή θα το αποφύγουν φοβούμενοι νέο «εξώστη». Και εν προκειμένω μιλάμε για τον ίδιο τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο (Β΄ Θεσσαλονίκης), αλλά και τους βουλευτές της Α’ Θεσσαλονίκης Κατερίνα Νοτοπούλου και Χρήστο Γιαννούλη.

