Το νέο μότο του Ανδρουλάκη: Πολιτική αλλαγή με σταθερότητα – Αιχμές σε Τσίπρα και Καρυστιανού για κόμματα «μεσσίες»

Το κόμμα Τσίπρα μονοπώλησε για 1.5 μήνα την πολιτική επικαιρότητα, όπως όλα δείχνουν τώρα είναι η σειρά της Μαρίας Καρυστιανού που ήδη είναι βασικό θέμα οι κινήσεις της για δημιουργία πολιτικού φορέα. Μέσα σε αυτό το κλίμα και βλέποντας τον διαφαινόμενο ανταγωνισμό για την κυριαρχία στην αντιπολίτευση παρά το ότι δεν επηρεάζουν τόσο το ακροατήριο του ΠΑΣΟΚ οι νέοι σχηματισμοί όσο άλλα κόμματα ο Νίκος Ανδρουλάκης ανανεώνει τη στρατηγική του.

Πλέον ποντάρει στο μήνυμα της πολιτικής αλλαγής με σταθερότητα, ως δύναμη συστημική και αξιόπιστη που μπορεί άμεσα να κυβερνήσει την χώρα χωρίς να την οδηγήσει σε περιπέτειες. Στόχος του είναι να δώσει το μήνυμα ότι πολιτικοί φορείς όπως της Μαρίας Καρυστιανού αποτελούν κόμματα διαμαρτυρίας και όχι εξουσίας που απειλούν την κυριαρχία της ΝΔ σε αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ. «Θέλετε τρίτη θητεία Μητσοτάκη ή πολιτική αλλαγή; Την πολιτική αλλαγή μπορεί να τη φέρει μόνο το ΠΑΣΟΚ γιατί έχει κυβερνητικό πρόγραμμα και στελέχη έτοιμα να κυβερνήσουν. Κόμματα-μεσσίες δεν μπορούν να κυβερνήσουν και εν τελεί πέφτει νερό στον μύλο της Νέας Δημοκρατίας», τόνισε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με σαφείς αιχμές για την Μαρία Καρυστιανού και τον Αλέξη Τσίπρα. Ενώ υπογράμμισε ότι όλοι θέλουν αλλαγή και σταθερότητα, κάτι που μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να υπηρετήσει.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Καστοριά έδωσε περισσότερο χρόνο στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που όπως όλα δείχνουν επιβραδύνει τους ρυθμούς του, καθώς η Μαρία Καρυστιανού πρόλαβε με πιο γρήγορες κινήσεις να βγει μπροστά.

Ο λόγος είναι ότι ένας πολιτικός φορέας από τον πρώην Πρωθυπουργό απευθύνεται στο ακροατήριο του ΠΑΣΟΚ που έχει κεντροαριστερή ταυτότητα, ενώ ένας πολιτικός φορέας από τη Μαρία Καρυστιανού προσεγγίζει περισσότερο την δεξαμενή της αντισυστημικής ψήφου και ψηφοφόρους με δεξιόστροφα αντανακλαστικά.

Έτσι σημείωσε: «Λένε ότι φταίμε εμείς για την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Σοβαρά; Εγώ ήμουν Πρωθυπουργός όταν πήρε 40% η Νέα Δημοκρατία; Ή μήπως ήμουν εγώ ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όταν πήρε και δεύτερη φορά 40; Ποιοι είναι η λύση; Αυτοί που είναι βασικοί υπεύθυνοι της ηγεμονίας του κ. Μητσοτάκη ή εμείς που αγωνιζόμαστε και έχουμε καταφέρει το κόμμα μας να ανεβαίνει σταθερά και η Νέα Δημοκρατία να πέφτει;». Με τη στρατηγική αυτή της αξιόπιστης-ώριμης δύναμης για την διακυβέρνηση και δίνοντας το μήνυμα ότι η αλλαγή θα γίνει με σταθερότητα, ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλει να κάνει διακριτό το στίγμα του ΠΑΣΟΚ σε μια περίοδο που απειλείται ξανά η κυριαρχία του στην αντιπολίτευση από τις ανακατατάξεις που φέρνουν τα νέα κόμματα που θα έρθουν στο προσκήνιο.

Οι λεπτές ισορροπίες

Την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ οδεύει στο συνέδριο του τον Μάρτιο με στόχο την συσπείρωση στο εσωτερικό την τελευταία μη προεκλογική χρονιά. Οι ισορροπίες ωστόσο μόνο εύκολο δεν είναι να διατηρηθούν.

Ο Χάρης Δούκας επιμένει με νέες παρεμβάσεις του ότι οι υποψήφιοι βουλευτές του κόμματος θα πρέπει να εκλεχθούν από εσωκομματικές-προκριματικές εκλογές. Τονίζει παράλληλα ότι όσοι βουλευτές θέλουν να έρθουν στο ΠΑΣΟΚ και έχουν εκλεχθεί με άλλα κόμματα θα πρέπει πρώτα να αφήσουν τις έδρες τους λέγοντας ότι είναι θέμα πολιτικής ηθικής, κάνοντας μια σαφή διαφοροποίηση καθώς ήδη στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ βρίσκονται βουλευτές που έχουν εκλεχθεί με άλλα ψηφοδέλτια όπως η Ράνια Θρασκιά και ο Πέτρος Παππάς.

Επιπρόσθετα ο Δήμαρχος της Αθήνας μιλώντας σε στελέχη του κόμματος στη Θεσσαλονίκη και προσπαθώντας να προετοιμάσει τον δικό του μηχανισμό ενόψει συνεδρίου σημείωσε ότι θεωρεί αδιανόητο να μην ψηφιστεί η θέση ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα συγκυβερνήσει υπό καμία συνθήκη με την ΝΔ, παρά το γεγονός ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει ξεκαθαρίσει ότι η θέση αυτή είναι αυτονόητη. Οι διαχωριστικές γραμμές μεταξύ Ανδρουλάκη και Δούκα διαφαίνονται ήδη και οι τόνοι που θα επιλέξουν οι δύο πλευρές στο συνέδριο θα κρίνουν και το κλίμα σε αυτό ενόψει των πιο ρευστών εθνικών εκλογών.

