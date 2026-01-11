Δολοφονία 17χρονου: Ενδεχόμενη εμπλοκή και άλλων προσώπων στον ξυλοδαρμό, λέει ο δικηγόρος της οικογένειας του (Video)

Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο συμμετοχής και άλλων ατόμων στον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 17χρονου στις Σέρρες, σύμφωνα με όσα ανέφερε στο ΕΡΤnews ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, επικαλούμενος τα μέχρι στιγμής ιατροδικαστικά ευρήματα και την πορεία της ανάκρισης.

Όπως επισημάνθηκε από τον Αλέξανδρο Χαλκιόπουλο, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή «»Σαββατοκύριακο από τις 5» η πλήρης ιατροδικαστική έκθεση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και δεν έχει παραδοθεί επισήμως στις ανακριτικές αρχές, ωστόσο οι μέχρι τώρα πληροφορίες κάνουν λόγο για ιδιαίτερα σφοδρά και εκτεταμένα χτυπήματα, γεγονός που – κατά την εκτίμηση της οικογένειας – φαντάζει απίθανο να προκλήθηκαν από ένα μόνο ανήλικο άτομο.

Επιπλέον, ο κ. Χαλκιόπουλος ανέφερε ότι εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο ο ανήλικος να ξυλοκοπήθηκε εκ νέου σε μεταγενέστερο χρόνο, ακόμη και κοντά στο σπίτι του ή στον χώρο όπου εντοπίστηκε νεκρός.

Όπως σημείωσε, η ίδια η ανάκριση θεωρεί το σενάριο πιθανό, γεγονός που έχει οδηγήσει στη συνέχιση της έρευνας, με τις αστυνομικές αρχές να συλλέγουν οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας σε παρακείμενους δρόμους, προκειμένου να διαπιστωθεί αν καταγράφονται ύποπτες κινήσεις.

Αναφορές σε παρέα ανηλίκων με βαρύ παρελθόν

Στο πλαίσιο της έρευνας, έγινε αναφορά και σε παρέα ανηλίκων με σοβαρό ποινικό παρελθόν, που φέρεται να δρα στην τοπική κοινωνία. Όπως υποστηρίχθηκε, οι πληροφορίες αυτές ενισχύουν την ανάγκη να διερευνηθεί αν υπήρξε περαιτέρω εμπλοκή προσώπων μετά το αρχικό επεισόδιο που φέρεται να σημειώθηκε έξω από τη Μητρόπολη Σερρών.

Η οικογένεια του 17χρονου, εκπροσωπούμενη από τρεις Σερραίους δικηγόρους, έχει δώσει σαφή εντολή να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση, ανεξαρτήτως του αν τελικά προκύψει ή όχι συμμετοχή άλλων προσώπων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην πολύ μικρή ηλικία του φερόμενου ως δράστη, ο οποίος είναι 15 ετών και ενός μηνός, με τον συνήγορο να σημειώνει ότι, αν ήταν λίγες εβδομάδες μικρότερος, δεν θα μπορούσε καν να τεθεί σε καθεστώς κράτησης.

Παλαιότερες καταγγελίες για τον ανήλικο δράστη

Σύμφωνα με όσα αποκαλύφθηκαν, ήδη από το 2022 υπήρχε καταγγελία από συγγενικό πρόσωπο του ανήλικου δράστη, με αίτημα την αφαίρεση της επιμέλειας, λόγω σοβαρών οικογενειακών προβλημάτων.

Όπως αναφέρθηκε και οι δύο γονείς φέρονται να ήταν χρήστες ναρκωτικών, ο πατέρας είχε ποινικό παρελθόν και απεβίωσε πρόσφατα, η μητέρα χαρακτηρίστηκε ακατάλληλη για την ανατροφή παιδιών.

Παράλληλα, έγινε λόγος για επαναλαμβανόμενες συλλήψεις του ανήλικου δράστη για ναρκωτικά και κλοπές, με τους δικηγόρους να θέτουν ερωτήματα για τον ρόλο της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων, των κοινωνικών λειτουργών και των αρμόδιων δομών.

Τέλος, ο δικηγόρος έθεσε ζήτημα θεσμικών ευθυνών, διερωτώμενος αν οι αρμόδιες υπηρεσίες είχαν ενεργήσει εγκαίρως και επαρκώς, ίσως να είχε αποτραπεί το έγκλημα που «ερχόταν με μαθηματική ακρίβεια», ενώ στόχος της οικογένειας είναι όχι μόνο η απόδοση δικαιοσύνης για τον 17χρονο, αλλά και η αποτροπή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον, τόσο στις Σέρρες όσο και πανελλαδικά.

