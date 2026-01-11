Ψυχρή εισβολή και χιόνια στην Αττική – Τι καιρό θα κάνει την Κυριακή σε Αθήνα και υπόλοιπη Ελλάδα

Μια καθαρά χειμωνιάτικη εικόνα αναμένεται να επικρατήσει σήμερα Κυριακή σε μεγάλο μέρος της Ελλάδας, καθώς μια ψυχρή εισβολή από τα βόρεια θα προκαλέσει σημαντική πτώση θερμοκρασιών, ισχυρούς ανέμους και πιθανότητα χιονοπτώσεων – με την Αττική και άλλες πεδινές περιοχές να βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής.

Η μεταβολή του καιρού περιγράφεται από πολλούς μετεωρολόγους ως «ψυχρή εισβολή», με τον τσουχτερό βορειοανατολικό άνεμο να ενισχύει σημαντικά την αίσθηση του ψύχους και τον υδράργυρο να υποχωρεί απότομα ακόμα και κατά 10 βαθμούς Κελσίου και άνω σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Τι προβλέπουν οι μετεωρολόγοι – Διαφωνίες για το χιόνι

Ο Θοδωρής Κολυδάς, εκτιμά ότι η ατμόσφαιρα θα στραφεί σε βορειοανατολικούς ανέμους με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις στα βόρεια και σε σχετικά χαμηλότερα υψόμετρα στα ανατολικά τμήματα της χώρας. Για την Αττική προβλέπει κυρίως χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά τμήματα, τονίζοντας όμως ότι «δεν φαίνεται να υπάρχει επαρκής υγρασία για να χιονίσει πολύ» σε πεδινά της Αττικής.

Αντίστοιχα, η πρόγνωση του Κολυδά κάνει λόγο για στάδια πτώσης της θερμοκρασίας από την Κυριακή, με χιονοπτώσεις στα ορεινά, σε ημιορεινά της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας και πιθανότητα χιονόνερου σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο γύρω από την Αττική όσο η κρύα αέρια μάζα προωθείται προς τα νότια.

Από την πλευρά του ο Κλέαρχος Μαρουσάκης μιλά για εντονότερη κακοκαιρία που περιλαμβάνει τον χαρακτηρισμό «πολική φωτοβολίδα». Σύμφωνα με όσα αναφέρει, η ψυχρή εισβολή θα είναι αρκετά έντονη ώστε να δημιουργήσει χιονοπτώσεις ακόμα και σε πεδινές περιοχές και σε τμήματα του Αιγαίου, ενώ για την Αττική ο ίδιος ανέφερε πιθανότητα έως 75% για αξιόλογες χιονοπτώσεις. Σε αυτό το σενάριο δεν αποκλείονται ακόμη και νησιά του Αιγαίου να δουν λευκό τοπίο.

Η πρόβλεψη του Μαρουσάκη έχει προκαλέσει συζητήσεις στον μετεωρολογικό χώρο, με ορισμένους συναδέλφους του – μεταξύ των οποίων και ο Κολυδάς, αλλά και ο Γιώργος Τσατραφύλλιας – να εκφράζουν επιφυλάξεις για υπερβολές, προειδοποιώντας πως είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα όσον αφορά τα πεδινά και τα νησιά.

Αττική – Τι να περιμένουν οι κάτοικοι

Για την ευρύτερη περιοχή της Αττικής, ο καιρός θα είναι από ψυχρός έως πολύ ψυχρός την Κυριακή, με τα βόρεια προάστια να είναι τα πιο πιθανά να δουν χιονόπτωση, ειδικά σε ημιορεινά σημεία. Οι άνεμοι θα γυρίσουν σε βορειοανατολικούς, αυξάνοντας την αίσθηση του κρύου, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε χαμηλές τιμές καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με ενισχυμένο αίσθημα παγετού αργά το βράδυ.

Δεν υπάρχει ομοφωνία για το αν θα χιονίσει ευρέως μέσα στον αστικό ιστό της Αθήνας, με αρκετούς ειδικούς να υποστηρίζουν ότι αυτό είναι ακόμη αβέβαιο και θα εξαρτηθεί από την ακριβή θέση και την υγρασία της ψυχρής αέριας μάζας τις πρώτες ώρες της εβδομάδας.

Κεντρική & Βόρεια Ελλάδα – Πιο «χειμωνιάτικο» το σκηνικό

Στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, η ψυχρή εισβολή θα είναι πιο καθαρά χειμωνιάτικη. Αναμένονται χιονοπτώσεις σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα, με τα φαινόμενα να εντείνονται από το μεσημέρι της Κυριακής και κυρίως τις επόμενες ημέρες. Οι θερμοκρασίες θα υποχωρήσουν σημαντικά, με τον υδράργυρο να πέφτει αρκετούς βαθμούς κάτω από τον μέσο όρο της εποχής, ιδιαίτερα πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι επόμενες ημέρες

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι αυτό το κύμα κακοκαιρίας δεν θα είναι σύντομη παρένθεση αλλά θα έχει διάρκεια, με πτώση της θερμοκρασίας να διατηρείται και μετά την Κυριακή, ενώ η μεταβολή από νοτιάδες σε βόρειους ανέμους λειτουργεί ως δείκτης μιας ψυχρής αέριας μάζας που καθιερώνει ένα πιο σταθερά χειμωνιάτικο πρόσημο για τις επόμενες μέρες.

