Βέροια: Ηλικιωμένη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της έπειτα από φωτιά στο σπίτι της

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε ηλικιωμένη γυναίκα κατά τη διάρκεια φωτιάς σε μονοκατοικία στη Βέροια Ημαθίας.
Η πυρκαγιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο και στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με τρία οχήματα.
Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε ηλικιωμένη κατά τη διάρκεια #πυρκαγιάς σε μονοκατοικία, η οποία έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, στο δήμο Βέροιας Ημαθίας. Επιχειρούν 10 #πυροσβέστες με 3 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 10, 2026
