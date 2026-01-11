search
11.01.2026 00:33

Βέροια: Ηλικιωμένη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της έπειτα από φωτιά στο σπίτι της

11.01.2026 00:33
kriti ekav pyrosvestiki – new
Photo: neakriti.gr

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε ηλικιωμένη γυναίκα κατά τη διάρκεια φωτιάς σε μονοκατοικία στη Βέροια Ημαθίας.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο και στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Αλεξανδρούπολη: Μεγάλες καταστροφές από πέρασμα ανεμοστρόβιλου στην πόλη – Επεσαν δέντρα, αναποδογύρισαν τραπεζοκαθίμαστα και πινακίδες (Photos-Video)

Θεσσαλονίκη: Έπεσε οροφή εστιατορίου – Μία γυναίκα τραυματίας

Δεμένα τα πλοία σε βασικά λιμάνια της χώρας – Απαγορευτικό λόγω των ισχυρών ανέμων

Μισισίπι: Άντρας άνοιξε πυρ σε τρεις διαφορετικές περιοχές και σκότωσε έξι ανθρώπους – Και συγγενείς του ανάμεσα στα θύματα

Βέροια: Ηλικιωμένη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της έπειτα από φωτιά στο σπίτι της

Αλεξανδρούπολη: Ανεμοστρόβιλος προκάλεσε καταστροφές – Έπεσαν δέντρα, έφυγαν τραπεζοκαθίμαστα και πινακίδες (Photos-Video)

Ανδρουλάκης σε αγρότες σην Κοζάνη: «Διάλογος πρέπει να γίνει, αλλά με ειλικρίνεια και αποτελέσματα – Όχι νέα κοροϊδία»

Θεσσαλονίκη: Έπεσε οροφή εστιατορίου – Μία γυναίκα τραυματίας

Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας: 6 χρόνια λειτουργίας - Οι επώνυμοι που προτίμησαν καύση πριν από τον Γιώργο Παπαδάκη

Επιστήμονες λένε ότι εντόπισαν πιθανά ίχνη DNA του Λεονάρντο ντα Βίντσι σε έργο τέχνης

Ναταλία Γερμανού: Ανακοίνωσε αλλαγές στην εκπομπή της – «Θα τη βλέπετε σε τεύχη»

Podcast - Μίμης Ανδρουλάκης: «Ο Τραμπ άνοιξε την πόρτα του τρελάδικου»

Απεργία επ' αόριστον στις λαϊκές αγορές από σήμερα

