10.01.2026 23:00

Θεσσαλονίκη: Έπεσε οροφή εστιατορίου – Μία γυναίκα τραυματίας

10.01.2026 23:00
ekab new

Μια γυναίκα 45 ετών τραυματίστηκε το Σάββατο (10/1) από την πτώση τμήματος της οροφής σε κατάστημα του εμπορικού κέντρου Mediterranean Cosmos, στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό, σύμφωνα με το thestival.gr, σημειώθηκε την ώρα που ο χώρος του εστιατορίου ήταν γεμάτος από κόσμο, γεγονός που προκάλεσε άμεση αναστάτωση και πανικό στους παρευρισκόμενους. Η κινητοποίηση των εργαζομένων ήταν ακαριαία, ενώ η τραυματίας διακομίσθηκε στο νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Η πτώση της οροφής συνέβη ξαφνικά και ενώ οι πολίτες απολάμβαναν το γεύμα τους. Το τμήμα που υποχώρησε, χτύπησε τη 45χρονη γυναίκα, η οποία βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στο σημείο. Οι εργαζόμενοι της εταιρείας σεκιούριτι του εμπορικού κέντρου έφτασαν αμέσως στο κατάστημα.

Για να προστατεύσουν την τραυματία από τα βλέμματα του πλήθους, τοποθέτησαν ειδικά παραβάν μέχρι να φτάσει το ιατρικό προσωπικό. Ταυτόχρονα, οι υπεύθυνοι ασφαλείας φρόντισαν για την ομαλή απομάκρυνση των πελατών από τον χώρο του ατυχήματος.

Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε σύντομα στο εμπορικό κέντρο για να παραλάβει την 45χρονη. Η γυναίκα διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Παπανικολάου της πόλης. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έγιναν γνωστές, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία. Οι γιατροί προχώρησαν σε όλες τις προβλεπόμενες εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν επιπλοκές από τον τραυματισμό της.

Οι αρμόδιες Αρχές στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να διερευνήσουν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην αποκόλληση του τμήματος της οροφής.

