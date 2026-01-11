search
11.01.2026 11:15

Καιρός: Έρχεται έκτακτο δελτίο από ΕΜΥ για την ψυχρή εισβολή – Η ανάρτηση Κολυδά

11.01.2026 11:15
kakokairia coral xioni kryo – new

Έκτακτο δελτίο καιρού για τη νέα ψυχρή εισβολή που καταφτάνει στη χώρα, φέρνοντας τσουχτερό κρύο, ισχυρό παγετό και χιόνια ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα, αναμένεται να εκδώσει η ΕΜΥ. 

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, η ΕΜΥ θα εκδώσει το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού τις επόμενες ώρες.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, η αλλαγή του καιρού θα είναι εμφανής από σήμερα, Κυριακή (11/1), με κύρια χαρακτηριστικά τους θυελλώδεις βοριάδες και τη «βουτιά» του υδράργυρου.

Νωρίς το πρωί, το θερμόμετρο κατρακύλησε στους -10 βαθμούς Κελσίου στο Μέτσοβο, ενώ στους -8 Κελσίου έφτασε σε Κοζάνη και Φλώρινα.

Χιονοπτώσεις αναμένονται σε αρκετές περιοχές, από τη Σκύρο έως την Εύβοια, ενώ η πιο κρύα ημέρα θα είναι η Δευτέρα, με ισχυρό παγετό και μέγιστες θερμοκρασίες που δεν θα ξεπεράσουν τους 10 βαθμούς Κελσίου ακόμη και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Η θερμοκρασία θα κάνει «ελεύθερη πτώση» άνω των 10 βαθμών σε πολλές περιοχές τις επόμενες ώρες, με κάποιους μετεωρολόγους να «βλέπουν» ασθενείς χιονοπτώσεις και σε χαμηλά υψόμετρα.

Ο καιρός αύριο Δευτέρα

Στο Ιόνιο λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι. Στη δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και στα ορεινά ημιορεινά χιονοπτώσεις και από το μεσημέρι σχεδόν αίθριος καιρός.

Στη Θράκη, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, τις Σποράδες, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο χιονόνερο, στα θαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες και σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές (υψόμετρο μεγαλύτερο των 300 μέτρων περίπου) πρόσκαιρες χιονοπτώσεις. Σημειώνεται ότι στη Θράκη και την ανατολική Μακεδονία χιονοπτώσεις θα σημειωθούν πρόσκαιρα και σε πεδινές περιοχές (υψόμετρο μεγαλύτερο των 100 μέτρων). Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και στα ορεινά της Κρήτης και των Κυκλάδων τοπικές χιονοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα πελάγη 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Η ελάχιστη τιμή της στα βόρεια θα κυμανθεί από μείον -03 (μείον 3) έως -05 (μείον 5) βαθμούς, ενώ στα βορειοδυτικά από -06 (μείον 6) έως -10 (μείον 10) βαθμούς και στα κεντρικά ηπειρωτικά από -03 (μείον 3) έως (00) μηδέν βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη τιμή της στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 05 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 06 με 08 βαθμούς, ενώ στα δυτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα φτάσει τους 09 με 11 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα τους 11 με 13 βαθμούς Κελσίου. Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός, ο οποίος στα βόρεια θα είναι ολικός και κατά τόπους ισχυρός.

Ο καιρός την Τρίτη

Στην Κρήτη και το νότιο Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές, στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις και γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της. Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός ο οποίος κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια θα είναι ισχυρός.

Ο καιρός την Τετάρτη

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι στα νότια βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, όμως νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Ο καιρός την Πέμπτη

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, όμως νωρίς το πρωί στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

