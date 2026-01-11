Στο αγροτικό μπλόκο της Εγκυλάδας ο Γιώργος Παπανδρέου – «Τα σκάνδαλα της κυβέρνησης δεν μπορούν να μετακυλιόνται στους βιοπαλεστές»

Ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου έδωσε το παρών στο μπλόκο των αγροτών της Εγκυλάδας εκφράζοντας την αλληλεγγύη του στον αγώνα τους.

Στην ανακοίνωση μέσω ανάρτησης του στο Facebook αναφέρει:

Ο πρώην Πρωθυπουργός και βουλευτής Αχαΐας Γιώργος Α. Παπανδρέου, μαζί με τον Γραμματέα του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Θανάση Πετρόπουλο, επισκέφθηκε το μπλόκο των αγροτών στην Εγλυκάδα και συζήτησε με τους ανθρώπους της παραγωγής τα προβλήματα και τα δίκαια αιτήματα του αγροτικού κόσμου.

Κατά τη συνάντηση αναδείχθηκαν:

Το διαρκώς αυξανόμενο κόστος παραγωγής

Οι χαμηλές τιμές των προϊόντων

Η εξαντλητική γραφειοκρατία

Οι σοβαρές επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης

Η ανάγκη για ουσιαστική στήριξη του πρωτογενούς τομέα με δίκαιες και αποτελεσματικές πολιτικές

Ο Γιώργος Α. Παπανδρέου εξέφρασε την αλληλεγγύη του στον αγώνα των αγροτών, τονίζοντας ότι η αγροτική παραγωγή αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, της επισιτιστικής ασφάλειας και της κοινωνικής συνοχής.

Υπογράμμισε ότι η αδυναμία ελέγχου, η κακοδιαχείριση και τα σκάνδαλα της σημερινής κυβέρνησης δεν μπορεί να μετακυλίονται στους αγρότες που παλεύουν για την επιβίωσή τους.

Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη για ουσιαστική, ειλικρινή και θεσμικά κατοχυρωμένη διαβούλευση, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, για τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις – όπως η συμφωνία Mercosur, για την οποία υπήρξε ελάχιστη συνεννόηση με τον αγροτικό κόσμο – αλλά και για τη δίκαιη και διαφανή αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων προς όφελος των παραγωγών και των τοπικών κοινωνιών.

«Οι αγρότες δεν ζητούν προνόμια.

Ζητούν δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια, διαφάνεια και λογοδοσία.

Ένα σύγχρονο κράτος δικαίου οφείλει να στέκεται αρωγός στον αγώνα τους και όχι απέναντί τους», δήλωσε, καλώντας την κυβέρνηση να δώσει άμεσες και συγκεκριμένες απαντήσεις.

Διαβάστε επίσης:

Στη Μαδρίτη τη Δευτέρα ο Μητσοτάκης – Επαφές με Σάντσεθ και βασιλιά Φίλιππο

Φάμελλος κατά Μητσοτάκη: Δεν είναι αλά καρτ η απαίτηση τήρησης του διεθνούς δικαίου

Ο Βενιζέλος βάζει δύσκολα στα κόμματα: Διεθνές δίκαιο σημαίνει και δικαιοδοτική διαδικασία που μπορεί να μην είναι πλήρως ικανοποιητική για τις ελληνικές θέσεις