Συνάντηση Μητσοτάκη με Μπέργκαμ: «Πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ στον ενεργειακό τομέα»

«Το ενδιαφέρον της Ευρώπης επιβεβαιώνει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελληνικής Δημοκρατίας στην περιοχή νότια της Κρήτης», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υποδεχόμενος στο Μέγαρο Μαξίμου τον αμερικανό υπουργό Εσωτερικών και επικεφαλής του πανίσχυρου Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Nταγκ Μπέργκαμ.

Είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη που πραγματοποιεί ο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα και έρχεται στον απόηχο της από κοινού προσφοράς που κατέθεσε ο αμερικανικός κολοσσός Chevron με την Helleniq Energy, στον διαγωνισμό για τέσσερα υπεράκτια οικόπεδα νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

«Πιστεύω ότι είναι ευκαιρία να επαναβεβαιώσουμε τη στρατηγική εταιρική σχέση των χωρών μας αλλά και να επικεντρωθούμε ιδιαίτερα στην ενέργεια και την ενεργειακή συνεργασία», ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή με την οποία υποδέχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τον Αμερικανό αξιωματούχο.

«Θεωρώ ενδιαφέρουσα σύμπτωση ότι έρχεστε μία ημέρα αφότου η Chevron εκδήλωσε επίσημα το ενδιαφέρον να ξεκινήσουν ερευνητικές δραστηριότητες σε περιοχή νότια της Κρήτης, επιβεβαιώνοντας έτσι τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελληνικής Δημοκρατίας στην περιοχή», πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός, επισημαίνοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο:

«Είμαστε χώρα που εξάγει φυσικό αέριο. Είμαστε ένας μεγάλος κόμβος εισαγωγής και εξαγωγής φυσικού αερίου, εξάγουμε ηλεκτρική ενέργεια, εξάγουμε πετρελαιοειδή και αυτό μας καθιστά πολύ ισχυρό «παίκτη» στην Ανατολική Μεσόγειο. Προσβλέπουμε στην περαιτέρω ενίσχυση αυτής της εταιρικής σχέσης προς όφελος των δύο λαών μας», ανέφερε.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι με τις ευκαιρίες που υπάρχουν εκεί», τόνισε ο Nταγκ Μπέργκαμ αναφερόμενος στο ρόλο της Ελλάδας στο «διάδρομο Βορρά – Νότου, τη μακρά ιστορία της χώρας στη ναυτιλία και τις ευκαιρίες για ενεργειακή ασφάλεια για την ανατολική και νοτιοανατολική Ευρώπη.

«Οι ΗΠΑ θεωρούν την Ελλάδα στρατηγικό εταίρο και πιστεύουμε ότι η συνεργασία πρέπει να ενισχυθεί και στον ενεργειακό τομέα όπου η κυβέρνηση Τραμπ μεταξύ των στόχων θετει την ενεργειακή επάρκεια, πώληση ενέργειας σε φίλους και συμμάχους ώστε να μην χρειάζεται να αγοράζουν από τους αντιπάλους μας».

Στη συνάντηση που ξεκίνησε λίγο μετά τις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου συμμετείχε ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου.

Ο κ. Μπέργκαμ θα επισκεφθεί στη συνέχεια τη Ρεβυθούσα, προορισμό των φορτίων αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, που αντιστοιχεί στο 81% των συνολικών εισαγωγών.

Το γεωπολιτικό «αποτύπωμα»

«Η Ελλάδα μετατρέπεται σε σημαντικό ενεργειακό παίκτη στην Ανατολική Μεσόγειο», δήλωσε ο Πρωθυπουργός, πριν από την επίσκεψη Μπέργκαμ, σχετικά με την κοινή προσφορά που κατέθεσαν η αμερικανική Chevron και Helleniq Energy, για εξερεύνηση υδρογονανθράκων στα τέσσερα θαλάσσια οικόπεδα νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης.

«Ανοίγει νέο κεφάλαιο του υποθαλάσσιου ενεργειακού πλούτου της πατρίδας» σημείωσε ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου, καθώς η ελληνική κυβέρνηση διαβάζει ως ψήφο εμπιστοσύνης στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα τη συγκεκριμένη κίνηση του αμερικανικού κολοσσού.

Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν πως σημαντικά θα είναι και τα γεωπολιτικά οφέλη για τη χώρα μας, τονίζοντας πως σε μια περίοδο που η Λιβύη και η Τουρκία αμφισβητούν τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο, η παρουσία ενός αμερικανικού ενεργειακού κολοσσού λειτουργεί ως έμμεση στήριξη προς την Αθήνα.

«Ιδιαίτερη σημασία έχει το block «Νότια Κρήτη ΙΙ», μέρος του οποίου επικαλύπτεται με την περιοχή του τουρκολιβυκού μνημονίου. Αν αυτό περιέλθει στην Chevron, θα συνιστά πρακτική ακύρωση των τουρκικών χαρτών, επιβεβαιώνοντας ότι η μέση γραμμή, όπως έχει θεσπιστεί από την ελληνική νομοθεσία και το διεθνές δίκαιο, είναι το πραγματικό όριο ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Λιβύη» τονίζουν κυβερνητικές πηγές και κάνουν σαφώς πως η Ελλάδα, με στρατηγική θέση στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Αφρικής και Μέσης Ανατολής, αναδεικνύεται σε κρίσιμο κρίκο για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ώρα αναζητούνται εναλλακτικές πηγές ενέργειας μετά τη ρωσική κρίση εφοδιασμού.

Και καταλήγουν τονίζοντας πως, η κυβέρνηση Μητσοτάκη κινείται στο μέτωπο της μελλοντικής εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων της χώρας μας, με στόχο εκπληρώνει το καθήκον της προς τις επόμενες γενιές, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της για μια Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή, επενδυτικά ελκυστική και γεωπολιτικά ισχυρή.

