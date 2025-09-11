Συνάντηση Μητσοτάκη – Μπέργκαμ στον απόηχο της συμφωνίας Chevron – Helleniq Energy

Με τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ, θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στον απόηχο της συμφωνίας της Chevron με τη Helleniq Energy για έρευνες για υδρογονάνθρακες στα νότια της Πελοπονήσσου και της Κρήτης.

Ο πρωθυπουργός είχε ήδη χαιρετίσει τη συμφωνία, κατά την περιοδεία του στο Χαϊδάρι, λέγοντας ότι «νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη του τρόπου με τον οποίο η κυβέρνησή μας αντιλαμβάνεται την αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας. Μετατρεπόμαστε σε έναν σημαντικό ενεργειακό “παίκτη” στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι το οποίο αναγνωρίζεται όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».

Από την πλευρά του, ο Μπέργκαμ λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του είχε συνομιλήσει (ως πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ενέργειας των ΗΠΑ) με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, δείχνοντας την έμπρακτη υποστήριξη της Ουάσινγκτον για την αποδοχή τότε από την ελληνική κυβέρνηση του ενδιαφέροντος της αμερικανικής εταιρείας Chevron για τα θαλάσσια οικόπεδα Νότια Κρήτη Ι και ΙΙ και για τα επόμενα βήματα.

Τότε μάλιστα, ο πρωθυπουργός είχε πει ότι «ουσιαστικά, η αμερικανική πολυεθνική αναγνωρίζει έμπρακτα την ελληνική αποκλειστική οικονομική ζώνη στην περιοχή, ενώ θέλω να επισημάνω ότι και η Λιβύη, η οποία πρόσφατα δημοπράτησε θαλάσσια οικόπεδα στη δική της ΑΟΖ, ακολούθησε και αυτή τη μέση γραμμή, σεβόμενη δηλαδή ουσιαστικά τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα». Χαρακτήρισε, δε, την κίνηση αυτή ως «μία απόδειξη ότι η χώρα μας αναγνωρίζεται ως ένας ενεργειακός κόμβος στην ευρύτερη περιοχή, τόσο στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όσο και στο πεδίο των υδρογονανθράκων».

Στο επίκεντρο της συνάντησης αναμένεται να βρεθεί η ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ και η αξιοποίηση της χώρας ως πύλης εισόδου για το αμερικανικό φυσικό αέριο προς την Ευρώπη, ειδικά όσο μειώνεται η ενεργειακή εξάρτησή της από τη Ρωσία. Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο Χαϊδάρι η συνάντηση θα γίνει «για να συζητήσουμε ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο αναβαθμίζουμε διαρκώς τον στρατηγικό, γεωπολιτικό, ενεργειακό ρόλο της πατρίδας μας».

Διαβάστε επίσης

Δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ: «Διορθώνει» ποσοστά, δεν κερδίζει τα αναμενόμενα η ΝΔ – Τι βρίσκουν για Ζωή, ΠΑΣΟΚ και «ήπιο Τσίπρα»

Γκάλοπ σοκ από Interview: Τι βρήκε για κόμματα Τσίπρα, Σαμαρά και Καρυστιανού – Κάτω από τις ευρωεκλογές η ΝΔ, δεν έπεισαν τα μέτρα

Το «εγχείρημα» Τσίπρα οξύνει το πρόβλημα Φάμελλου – Αναμονή για τα μηνύματα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ