Ο Τσίπρας κερδίζει από ΠΑΣΟΚ, Πλεύση και… Νίκη, ρήγμα ΝΔ και ΠΑΣΟΚ με τις κομματικές τους βάσεις – Ευρήματα σοκ από Opinion Poll

Πρόβλημα ακόμα και στη βάση της ΝΔ αντιμετωπίζει η κυβέρνηση με τα μέτρα που εξήγγειλε, ενώ ο κεντρώος χώρος, στον οποίο είχε στοχεύσει με τις περισσότερες εξαγγελίες από τη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός, παραμένει παγερά αδιάφορος: Μόνο έναν στους τέσσερις κεντρώους κατάφερε να πείσει με το πακέτο των παροχών. Αυτά είναι μερικά από τα στοιχεία της δημοσκόπησης της Opinion Poll για το Action24 που αναλύουν βαθύτερα τις συμπεριφορές και τη στάση των πολιτών, έναντι των εξελίξεων.

Είναι επίσης αποκαλυπτικό ότι ένα νέο κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα, βρίσκει μία απροσδόκητα ευρεία απήχηση: Πέρα από τη βάση του ΣΥΡΙΖΑ, το καλοβλέπουν 3 στους δέκα ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, τέσσερις στους δέκα της Πλεύσης Ελευθερίας και ένας στους τέσσερις της… Νίκης!

Ο Τσίπρας περνάει… παντού – ακόμα και στη… Νίκη

Όσον αφορά τώρα τον Αλέξη Τσίπρα και την πιθανολογούμενη πρωτοβουλία να ιδρύσει νέο κόμμα, στη Νέα Δημοκρατία θετικά και μάλλον θετικά βλέπει μια τέτοια εξέλιξη το 15,2%, στον ΣΥΡΙΖΑ το 81,1%, στο ΠΑΣΟΚ το διόλου ευκαταφρόνητο 28,5%, στην Πλεύση Ελευθερίας το αξιοσημείωτο 37,9%, ενώ έκπληξη είναι το θετικό ποσοστό που συγκεντρώνει ο πρώην πρωθυπουργός τους ψηφοφόρους της Νίκης που φτάνει στο 25,9%.

Ο κ. Τσίπρας φαίνεται πως έχει τους περισσότερους οπαδούς τους στο χώρο της κεντροαριστεράς αφού θετικά και μάλλον θετικά βλέπει την κίνηση του το 56,15%.

Στο χώρο του κέντρου παρά τους ήπιους τόνους και την στροφή που έκανε στην ομιλία του στην Θεσσαλονίκη η πλειονότητα τον αντιμετωπίζει αρνητικά. Πιο συγκεκριμένα, θετικά και μάλλον θετικά εκφράζεται για τον Αλέξη Τσίπρα ένα 30,6% κεντρώων ψηφοφόρων, ενώ αρνητικά και μάλλον αρνητικά το 64,7%

Στο ερώτημα αν θα ψηφίζατε ένα κόμμα Τσίπρα στη Νέα Δημοκρατία σίγουρα απαντά το 2,2% και θα μπορούσα να το ψηφίσω το 9,1% ενώ το συντριπτικό 86,9% λέει όχι. Στον ΣΥΡΙΖΑ το 33% λέει σίγουρα θα ψήφιζα, το 51,9% θα μπορούσε να το ψηφίσω και το 10,4% όχι. Στο ΠΑΣΟΚ το 4,5% δηλώνει σίγουρα θα το ψήφιζα, το 23,6% θα μπορούσα να το ψηφίσω και το 67,3 σίγουρα δεν θα ψήφιζα . Στην Πλεύση Ελευθερίας το 12,3% λέει σίγουρα θα το ψήφιζα και το 27,6% θα μπορούσα να το ψηφίσω ενώ το 62,1% σίγουρα όχι.

Όσον αφορά τώρα την ιδεολογική τοποθέτηση οι κεντροαριστεροί δηλώνουν σε ποσοστό 56,8% ότι σίγουρα ναι και μάλλον ναι θα ψήφιζαν ένα κόμμα Τσίπρα. Στους αριστερούς το ποσοστό αυτό φτάνει στο 46,7%, στους κεντρώους το ποσοστό πέφτει στο 37,6% και στους κεντροδεξιούς μόλις στο 7,7%

Η πλειονότητα των κομμάτων της αντιπολίτευσης και δη της κεντροαριστεράς πιστεύουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές εάν οι δυο τους συγκρουστούν προεκλογικά.

Οι οπαδοί του ΠΑΣΟΚ σε ποσοστό 69,1% απαντούν όχι. Όχι όμως άπαντά και το 24,3% των οπαδών του ΣΥΡΙΖΑ. Οι οπαδοί του ΚΚΕ δηλώνουν σε ποσοστό 66,8% ότι ο κ. Τσίπρας δεν μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη ενώ στους οπαδούς της Πλεύσης Ελευθερίας το ποσοστό φτάνει στο 58,6%.

Μάλιστα στους ψηφοφόρους του κέντρου το ποσοστό εκείνων που πιστεύουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν μπορεί να κερδίσει τον πρωθυπουργό φτάνει στο 64,1%.

Δεν ικανοποιούν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ τους ψηφοφόρους τους

Στο ερώτημα πόσο ικανοποιημένοι είστε από την συνολική επίδοση της κυβέρνησης σε όλη την θητεία της η κυβέρνηση παρουσιάζει σημαντικές ρωγμές και στους δικούς της ψηφοφόρους καθώς ένα 44,4% δηλώνει λίγο και καθόλου ικανοποιημένο ενώ το 54,6% δηλώνει πολύ και αρκετά

Τους κεντρώους η ικανοποίηση για την συνολική πορεία της κυβέρνησης φτάνει στο 24,1% ενώ λίγο και καθόλου δηλώνει το 75,5%. Σημαντικές είναι οι ρωγμές και στους δεξιούς ψηφοφόρους καθώς το 62,3% δηλώνει λίγο και καθόλου ικανοποιημένο από την κυβέρνηση

Στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ τώρα πολύ και αρκετά ικανοποιημένο από την πορεία του κόμματος ικανοποιημένο δηλώνει μόλις το 27,8% ενώ λίγο και καθόλου το 70,4%

Οσον αφορά το κεντρώο ακροατήριο για το ΠΑΣΟΚ πολύ και αρκετά ικανοποιημένο δηλώνει το 12,6% ενώ λίγο και καθόλου το 86,4%

Στο κρας τεστ Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη για την πρωθυπουργία αν και ο πρωθυπουργός υπερέχει συντριπτικά του κυρίου Ανδρουλάκη, εντούτοις φαίνεται πως σε ένα ποσοστό ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας η εικόνα του έχει γκριζάρει. Πιο συγκεκριμένα, συγκεντρώνει τις θετικές ψήφους του 76,4% και ο Νίκος Ανδρουλάκης μόλις το 5,4% ενώ ένα 15,6% νεοδημοκρατών λέει κανένας από τους δύο.

Αντίστοιχο και μεγαλύτερο πρόβλημα έχει ο Νίκος Ανδρουλάκης εντός του ΠΑΣΟΚ, καθώς συγκεντρώνει 54,5% θετικών ψήφων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ένα καθόλου ευκαταφρόνητο θετικό 20% ενώ το 23,6% των οπαδών του ΠΑΣΟΚ απαντά κανένας από τους δύο.

Στους κεντρώους ο πρωθυπουργός εξακολουθεί να υπερέχει καθώς τον επιλέγει το 35,9% τον Νίκο Ανδρουλάκη το 19,2% ενώ το 43,6% απαντά κανέναν από τους δύο.

Ενδιαφέρον πάντως έχει και το εύρημα ότι τον Κυριάκο Μητσοτάκη επιλέγει ως καταλληλότερο για πρωθυπουργό και ένα 14,8% κεντροαριστερών ψηφοφόρων με το Νίκο Ανδρουλάκη εκεί να υπερέχει και να συγκεντρώνει το 36,8%

