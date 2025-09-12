search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.09.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημήτρης Χρυσικόπουλος

12.09.2025 06:04

Θα κάνει η Μαρία Καρυστιανού κόμμα; Η δημοσκόπηση που προκάλεσε εντυπώσεις

12.09.2025 06:04
karystianou 661- new

Και ξαφνικά, μια δημοσκόπηση έθεσε ένα ερώτημα που εδώ και καιρό ψιθυρίζεται σε πολιτικά γραφεία, δημοσιογραφικά «στέκια», αλλά και στην κοινωνία: θα μπορούσε η Μαρία Καρυστιανού να δημιουργήσει πολιτικό κόμμα;

Η έρευνα της Interview έθεσε το ερώτημα λίγο πιο πλάγια: κάλεσε τους πολίτες να διαλέξουν ποιο κόμμα θα ψήφιζαν, αυτό που φαίνεται ότι ετοιμάζει ο Αλέξης Τσίπρας, αυτό που συζητείται ότι θα δημιουργήσει ο Αντώνης Σαμαράς ή μια πολιτική κίνηση της προέδρου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών; Αν και το 53% δήλωσε «κανέναν», η Μ. Καρυστιανού βρέθηκε καθαρά πάνω από δύο πρώην πρωθυπουργούς (25% έναντι 13% του Α. Τσίπρα και 9% του Α. Σαμαρά.

Κατ’ αρχάς, ένα caveat: η ίδια η Μ. Καρυστιανού έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν προτίθεται να εμπλακεί με την πολιτική. Οπότε προς το παρόν, το ερώτημα της δημοσκόπησης είναι καθαρά υποθετικό. Επίσης, το ποσοστό της δημοσκόπησης δεν αντιπροσωπεύει, ας πούμε, ένα είδος πρόθεσης ψήφου, αλλά τους πολίτες που θα στήριζαν μια τέτοια κίνηση της Μ. Καρυστιανού, έναντι των πιθανών κομμάτων Τσίπρα και Σαμαρά. Ωστόσο, ίσως το ερώτημα να μην είναι και τόσο τυχαίο.

Κι αυτό, διότι κάποιοι έσπευσαν να ερμηνεύσουν μία δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού, το βράδυ της Τετάρτης σε εκδήλωση στη Θέρμη, ως «αινιγματική» και ενδεχομένως δηλωτική κάποιων προθέσεων, που ξεπερνούν τα συνήθη των κινητοποιήσεων για τη δικαίωση των θυμάτων στα Τέμπη. «Η χρονιά που ξεκινά θα μας βρει στους δρόμους» είπε η Μ. Καρυστιανού. Πιθανόν να μην εννοεί τίποτα περισσότερο από το ότι θα συνεχιστούν και θα ενταθούν οι διαδηλώσεις και οι εκδηλώσεις για την απονομή δικαιοσύνης, όπως κάνει ακατάπαυστα επί δυόμισι χρόνια η ίδια και ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών.

Αλλά μπορεί να ερμηνευθεί, κατά κάποιους, ως αναζήτηση κι άλλων τρόπων για να αυξηθεί η πίεση και να μορφοποιηθεί καλύτερα η απαίτηση της κοινωνίας όχι μόνο για δικαιοσύνη, αλλά και «για να διεκδικήσουμε τη ζωή που μας αξίζει», όπως είπε. Μία τέτοια ερμηνεία ενισχύεται από το γεγονός ότι στην ίδια ομιλία στη Θέρμη η Μ. Καρυστιανού ανέδειξε και άλλα θέματα της επικαιρότητας, που βαρύνουν την κυβέρνηση: το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, την ιδιωτικοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης, τη διασπάθιση ευρωπαϊκών κονδυλίων προς όφελος υμετέρων… θα έλεγε κανείς ότι η Μ. Καρυστιανού είχε αποκτήσει έναν έντονα αντιπολιτευτικό λόγο.

Αυτό είναι κάτι που έχει αποτελέσει αντικείμενο παρατήρησης και από την πλευρά των πολιτικών, με ορισμένους εξ αυτών να έχουν αρχίσει να διερωτούνται «πού το πάει η Καρυστιανού», καθώς – πρέπει να σημειωθεί – οι συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών αποφάσισαν να οργανώσουν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις της χώρας το περασμένο Σάββατο, ημέρα που ο πρωθυπουργός θα έκανε την ομιλία του στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ. Κάποιοι εκ των πολιτικών δεν δίστασαν να χαρακτηρίσουν την κίνηση αυτή ως αμιγώς πολιτική, έστω κι αν κάποιοι άλλοι την απέδωσαν σε μια προσπάθεια αξιοποίησης της συγκυρίας για να αυξηθεί εκ νέου η πίεση για τη διαλεύκανση της υπόθεσης της αδιανόητης σιδηροδρομικής τραγωδίας.

Είτε έτσι είτε αλλιώς, πάντως, η αρχή έγινε με τη δημοσκόπηση της Interview και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι και άλλες εταιρείες σκέφτονται να περιλάβουν στα ερωτηματολόγιά τους ερωτήματα σχετικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας πολιτικού σχηματισμού από την Μ. Καρυστιανού – αν και ακόμα δεν είναι σαφές αν αυτά τα ερωτήματα θα περιληφθούν στις τρέχουσες μετρήσεις ή λίγο αργότερα. Το σίγουρο, επίσης, είναι ότι ο πολιτικός κόσμος της χώρας παρακολουθεί με προσοχή τις μετρήσεις αυτές, αλλά και τις κινήσεις της προέδρου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 2023, προκειμένου να εξάγει συμπεράσματα σχετικά με τις προθέσεις της.

SKAI-OPOY-YPARXEI-ELLADA-TSIMITSELIS
MEDIA

ΣΚΑΪ: «Όπου υπάρχει Ελλάδα»… δεν υπάρχει Ρέβη και Κουρδής

Untitled design (29)
ΥΓΕΙΑ

Πάνω από 111.000 μαθητές χωρίς φαγητό με το πρώτο κουδούνι – SOS από 435 Νηπιαγωγεία για 15.500 παιδάκια

college_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κυβερνητική αμηχανία για τα μη κρατικά ΑΕΙ

bolosonaro120925
ΚΟΣΜΟΣ

Μπολσονάρου: 27 χρόνια κάθειρξη για την απόπειρα πραξικοπήματος – Με αντίποινα απειλούν οι ΗΠΑ, «καλό άνθρωπο» τον βρίσκει ο Τραμπ

giorgos-paraschos-new
LIFESTYLE

Γιώργος Παράσχος: Συγκλονίζει για τη μάχη του με τον καρκίνο – «Η χημειοθεραπεία δεν πήγε τόσο καλά» (Video)

rama-omilia
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Αλβανία διορίζει την πρώτη υπουργό στον κόσμο δημιουργημένη από τεχνητή νοημοσύνη

Ippokrateio-fakelaki-lymperiadis (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Λυμπεριάδης: Καταδικάστηκε στο παρελθόν για φακελάκι ο γιατρός – Εκκρεμεί στο Εφετείο η υπόθεσή του

saunders-sfairovolia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Αποκλεισμός 30 μηνών στην ολυμπιονίκη του Τόκιο Ρέιβεν Σόντερς για παραβάσεις κανόνων περί ντόπινγκ

spanoulis-vasilis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Βασίλης Σπανούλης κυνηγά ένα επίτευγμα που μόνο ένας έχει καταφέρει στην ιστορία του Eurobasket και ήταν… Ελληνας

ozempic
ΚΟΣΜΟΣ

Οι «παράπλευρες απώλειες» του Ozempic - Πώς ο «πόλεμος» με το Mounjaro αφήνει 9.000 εργαζόμενους στον δρόμο

