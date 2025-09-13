Σκανδάμης: «Τα δικαιώματα στο απόσπασμα από το αστυνομικό κράτος Μητσοτάκη»

Αντιδράσεις ήδη προκαλεί η διαβούλευση νέας διάταξης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία αφορά σε τι βαθμό ο κατηγορούμενος θα μπορεί να γνωρίζει την δικογραφία εναντίον του. Με τον Μαρίνο Σκανδάμη, Δικηγόρο και Στέλεχος του ΠΑΣΟΚ να κάνει χαρακτηριστικά λόγο για «διάταξη που φέρει τη σφραγίδα του αστυνομικού κράτους του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Με δήλωσή του ο Μαρίνος Σκανδάμης, Δικηγόρος, Στέλεχος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και πρ. Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης καταγγέλλει την διάταξη που καταργεί βασικά δικαιώματα των κατηγορουμένων σε κάθε ποινική διαδικασία.

Όλη η δήλωση :

«Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έφερε στην διαβούλευση νέα διάταξη (άρθρο 100 παρ. 3 ΚΠΔ) με την οποία στερεί από τον οποιονδήποτε κατηγορούμενο το δικαίωμα να γνωρίζει όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με την εις βάρος του κατηγορία. Αυτό, θα γίνεται με απόφαση αστυνομικού ή άλλου προανακριτικού υπαλλήλου ή ανακριτή, εφόσον κριθεί από αυτούς ότι ο κατηγορούμενος δεν πρέπει να λάβει γνώση όλης της δικογραφίας επειδή θίγεται π.χ. η εξέλιξη της αστυνομικής έρευνας ή το δημόσιο συμφέρον ή δικαιώματα άλλων προσώπων.

Η διάταξη αυτή φέρει τη σφραγίδα του αστυνομικού κράτους του Κυριάκου Μητσοτάκη και υλοποιείται με τη σφραγίδα των Υπουργών Χρυσοχοΐδη και Φλωρίδη. Για αυτούς προφανώς δεν έχει σημασία ότι παραβιάζεται -μεταξύ άλλων- η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, που απαγορεύει όλα αυτά. Σημασία έχει να εξαφανιστεί κάθε δυνατότητα να αντιδράσει ο κατηγορούμενος σε στημένες ή πρόχειρες κατηγορίες.

Με την διάταξη αυτή μπορεί κάθε απλός πολίτης, επαγγελματίας, δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος, δημοσιογράφος, αλλά και περιφερειάρχης, δήμαρχος, πρόεδρος οργανισμού, επιχειρηματίας κ.λπ. να λαμβάνει γνώση της κατηγορίας εις βάρος του χωρίς όμως να δικαιούται να την αντικρούσει καθολικά. Πρόκειται για τον απόλυτο εφιάλτη που μπορεί να υποστεί ο καθένας.

Δεν πρόκειται απλά για καταρράκωση του κράτους δικαίου, αλλά για την πραγμάτωση των άνομων σχεδίων μιας κυβέρνησης που παίζει παιχνίδια με την δημοκρατία. Ο φασισμός δεν είναι μακριά».

