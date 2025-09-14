search
ΚΥΡΙΑΚΗ 14.09.2025 14:28
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.09.2025 13:10

Κτηνωδία στα Χανιά: Στον εισαγγελέα 51χρονος για κακοποίηση 7 σκύλων

14.09.2025 13:10
SKYLIA

Mε την κατηγορία της παθητικής κακοποίησης ζώων συντροφιάς οδηγείται στον εισαγγελέα Χανίων ένας 51χρονος από χωριό του Πλατανιά Χανίων, μετά τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων ο 51χρονος είχε επτά σκυλιά τα οποία ζούσαν σε άθλιες συνθήκες. Όλα ήταν δεμένα με κοντές αλυσίδες, ενώ τα πέντε από αυτά δεν είχαν κατάλυμα και ζούσαν σε βαρέλια (βαρελόσκυλα), όπως φαίνεται στην φωτογραφία της ΕΡΤ Χανίων.

Αστυνομικοί του ΑΤ Πλατανιά έκαναν έλεγχο στην ιδιοκτησία του 51χρoνου -έπειτα από καταγγελία- και προχώρησαν στην σύλληψη του και στη βεβαίωση προστίμων σε βάρος του.

Παράλληλα οι αστυνομικοί του Πλατανιά είναι σε συνεργασία με φιλοζωική ομάδα προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για τα ζώα αυτά που ζούσαν “φυλακισμένα” με τις κοντές τους αλυσίδες και απροστάτευτα από τις καιρικές συνθήκες.

Δεν είναι η πρώτη φορά που αστυνομικοί του Πλατανιά επεμβαίνουν μετά από καταγγελίες για να κακοποίηση ζώων συντροφιάς αλλά και παραγωγικών.

Μετά την αυστηροποίηση του νόμου και το νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς οι καταγγελίες στον μεγάλο μεγάλο Δήμο με τα δεκάδες χωριά και οικισμούς πέφτουν βροχή όπως και τα πρόστιμα αλλά και οι συλλήψεις.

Διαβάστε επίσης:

Σοκαριστικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στον Βόλο: Πέταξε σφυρί στην πρώην σύζυγό του

Ρόδος: Τους άρπαζαν… «ραδιενεργά» χρυσαφικά πείθοντας τους ότι παίρνει φωτιά το σπίτι τους

Ομόνοια: Παρέμβαση με συνθήματα και μπογιές σε ξενοδοχείο ισραηλινών συμφερόντων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
apousies_pasok
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δύο απουσίες που συζητήθηκαν

anna-vissi-new
LIFESTYLE

Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο: Η αναφορά για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ – «Πόσοι θα φύγετε σήμερα με μετρό;»

treno russia
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Εκτροχιάστηκαν δύο τρένα σε διαφορετικά ατυχήματα – Νεκρός μηχανοδηγός

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μαχαίρωμα οδηγού νταλίκας στη Θεσσαλονίκη: Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη – Προηγήθηκε άγριος διαπληκτισμός

mylonakis vouli 887- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μυλωνάκης κατά Βαξεβάνη: «Καμιά εισαγγελία δεν είναι στην “πόρτα” μου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
markos-seferlis-new
LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Μάρκο Σεφερλή - «Έπαιζα στο θέατρο μόνο για σένα, για να σε βλέπω να γελάς»

vamvaki_lasithi_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ασύλληπτη ιδέα από Κρητικούς – Πήραν επιδοτήσεις για βαμβάκι στο… Οροπέδιο Λασιθίου, ανάμεσά τους και ο δήμαρχος   

aivazis_korinthiou_ndp_file
LIFESTYLE

Μαρία Κορινθίου: «Ο χωρισμός μας με τον Γιάννη δεν ήταν επιπόλαιος»

spanoulis ataman 771- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: «Πάμε για το χάλκινο» δήλωσε ο Σπανούλης - «Συγγνώμη στους Έλληνες, αλλά ήμασταν καλύτεροι σήμερα» είπε ο Αταμάν

giannis_antentokounbo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η πεισμωμένη αντίδραση του «Greek Freak» μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 14.09.2025 14:27
apousies_pasok
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δύο απουσίες που συζητήθηκαν

anna-vissi-new
LIFESTYLE

Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο: Η αναφορά για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ – «Πόσοι θα φύγετε σήμερα με μετρό;»

treno russia
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Εκτροχιάστηκαν δύο τρένα σε διαφορετικά ατυχήματα – Νεκρός μηχανοδηγός

1 / 3