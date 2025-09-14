Κτηνωδία στα Χανιά: Στον εισαγγελέα 51χρονος για κακοποίηση 7 σκύλων

Mε την κατηγορία της παθητικής κακοποίησης ζώων συντροφιάς οδηγείται στον εισαγγελέα Χανίων ένας 51χρονος από χωριό του Πλατανιά Χανίων, μετά τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων ο 51χρονος είχε επτά σκυλιά τα οποία ζούσαν σε άθλιες συνθήκες. Όλα ήταν δεμένα με κοντές αλυσίδες, ενώ τα πέντε από αυτά δεν είχαν κατάλυμα και ζούσαν σε βαρέλια (βαρελόσκυλα), όπως φαίνεται στην φωτογραφία της ΕΡΤ Χανίων.

Αστυνομικοί του ΑΤ Πλατανιά έκαναν έλεγχο στην ιδιοκτησία του 51χρoνου -έπειτα από καταγγελία- και προχώρησαν στην σύλληψη του και στη βεβαίωση προστίμων σε βάρος του.

Παράλληλα οι αστυνομικοί του Πλατανιά είναι σε συνεργασία με φιλοζωική ομάδα προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για τα ζώα αυτά που ζούσαν “φυλακισμένα” με τις κοντές τους αλυσίδες και απροστάτευτα από τις καιρικές συνθήκες.

Δεν είναι η πρώτη φορά που αστυνομικοί του Πλατανιά επεμβαίνουν μετά από καταγγελίες για να κακοποίηση ζώων συντροφιάς αλλά και παραγωγικών.

Μετά την αυστηροποίηση του νόμου και το νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς οι καταγγελίες στον μεγάλο μεγάλο Δήμο με τα δεκάδες χωριά και οικισμούς πέφτουν βροχή όπως και τα πρόστιμα αλλά και οι συλλήψεις.

