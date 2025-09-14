Τραγωδία στη Λάρισα: Άνδρας βρέθηκε απαγχονισμένος στο διαμέρισμά του

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ένας άνδρας ηλικίας περίπου 75 ετών εντοπίστηκε νεκρός στο διαμέρισμα του στο κέντρο της Λάρισας το βράδυ της Κυριακής λίγο πριν τις 9.
Σύμφωνα με το larissanet.gr ο άνδρας βρέθηκε απαγχονισμένος. Για το συμβάν ζητήθηκε νεκροψία – νεκροτομή του 75χρονου ενώ τη σχετική έρευνα διενεργεί το Α.Τ. Λάρισας.
