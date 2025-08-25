search
Σοφία Καλογήρου: Η αινιγματική και συγκινητική ανάρτηση με τη φωτογραφία του γιου της: «Λένε ψέμματα» (Photo)

Μια αινιγματική και ταυτόχρονα συγκινητική ανάρτηση έκανε η συνταξιοδοτημένη πλέον εισαγγελέας Σοφία Καλογήρου, που στις αρχές Ιουλίου αποχαιρέτησε την εισαγγελία μετά από 40 χρόνια.

Η ανάρτηση περιλάμβανε μια φωτογραφία του αδικοχαμένου γιου της, Βασίλη Καλογήρου, η υπόθεση του οποίου είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο. Υπενθυμίζεται πως η πρώην εισαγγελέας είχε την εποπτεία της ανάκρισης για την υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη και της αφαιρέθηκε λίγο καιρό μετά τον τραγικό θάνατο του γιου της.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή της αναφέρεται:

«Ξέρουμε ότι λένε ψέματα ,

Ξέρουν ότι λένε ψέματα ,

Ξέρουν ότι εμείς ξέρουμε ότι λένε ψέματα,

Ξέρουμε ότι ξέρουν ότι ξέρουμε ότι λένε ψέματα.

ΑΛΛΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΛΕΝΕ ΨΕΜΑΤΑ!!!!

Αλεξάντρ Σολζενίτσιν
Ρώσος συγγραφέας και νομπελίστας»

