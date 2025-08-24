search
Ολοκληρώνεται η μεγάλη επιστροφή των αδειούχων του Αυγούστου – Αυξημένη η κίνηση στις Εθνικές Οδούς

Ολοκληρώνεται σταδιακά η μεγάλη επιστροφή των αδειούχων στα αστικά κέντρα, καθώς η Κυριακή (24/8) είναι η προτελευταία μέρα του Αυγούστου και η κίνηση στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου, στο ρεύμα προς την πρωτεύουσα, είναι ιδιαιτέρως αυξημένη.

Η αυξημένη κίνηση ξεκίνησε το μεσημέρι, με τα πρώτα δείγματα να εμφανίζονται στην Ολυμπία Οδό και συγκεκριμένα στο κομμάτι από την Μέγαρα μέχρι τα Νέα Πέραμο, το οποίο αντιμετωπίζει όλες τις ώρες προβλήματα, αλλά όχι μεγάλης κλίμακας.

Κίνηση υπάρχει και στα διόδια της Ελευσίνας.

Επίσης, μικρά προβλήματα υπάρχουν και στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, όχι όμως στον ίδιο βαθμό.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση για την επιστροφή Αθηναίων: από τα διόδια της Ελευσίνας πέρασαν 32.000 οχήματα, ενώ από τα διόδια των Αφιδνών 22.110.

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι μεγάλη είναι και η έξοδος που σημειώθηκε, καθώς 19.980 οχήματα έφυγαν από την Αθήνα μέσω των διοδίων της Ελευσίνας, ενώ από των Αφιδνών 13.391.

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται ανά διαστήματα και στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς επιστρέφουν οι εκδρομείς από τα νησιά.

