Οδοντωτό: Βλάβη σε τρένο, εγκλωβίστηκαν δεκάδες επιβάτες – Κάλεσαν το 112

Μεγάλη ταλαιπωρία για δεκάδες επιβάτες του Οδοντωτού, όταν το τρένο παρουσίασε βλάβη κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Αποτέλεσμα της βλάβης ήταν να ακινητοποιηθεί σε απομακρυσμένο σημείο μεταξύ των περιοχών Νιάματα και Πόρτες.

Σύμφωνα με το «tempo24», το περιστατικό σημειώθηκε ενώ το τρένο εκτελούσε το δρομολόγιο σε μία από τις πιο γραφικές και δημοφιλείς διαδρομές της χώρας.

Οι επιβάτες, μη μπορώντας να αποβιβαστούν λόγω της απομονωμένης και δύσβατης τοποθεσίας, αναγκάστηκαν να καλέσουν το «112» για να ζητήσουν βοήθεια.

Ακολούθησε επιχείρηση μεταφοράς των επιβατών προς τον σταθμό του Διακοπτού.

Πρόκειται για ένα περιστατικό που έχει συμβεί και άλλες φορές, καθώς έχουν αναφερθεί και άλλες παρόμοιες βλάβες κατά τη διάρκεια της διαδρομής του Οδοντωτού.

