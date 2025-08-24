Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Χορτερό

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι, σε αγροτική περιοχή της τοπικής κοινότητας Χορτερού, στο Δήμο Σιντικής, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής , 3 οχήματα και 6 πυροσβέστες, ενώ συνδράμουν και οχήματα του Δήμου Σιντικής.

Τα αίτια της πυρκαγιάς μέχρι τώρα παραμένουν άγνωστα και αναμένεται να διερευνηθούν από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

